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Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ во вторник завершился безрезультатно
17:58 27.12.2016 |
Аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник завершился безрезультатно.
Об этом свидетельствуют результаты размещения, передают Українські Новини.
Всего на аукционе было 2 заявки с доходностью 16% годовых на 2-летние ОВГЗ (728 дней), однако Минфин их отклонил.
По другим бумагам спрос на аукционе отсутствовал.
|Номер аукциона
|236
|237
|238
|239
|240
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
|Доразмещение UA4000196034
|Доразмещение UA4000195382
|Доразмещение UA4000196075
|Первичное размещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|-
|-
|-
|-
|-
|Дата проведения
|27.12.2016
|27.12.2016
|27.12.2016
|27.12.2016
|27.12.2016
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|28.12.2016
|28.12.2016
|28.12.2016
|28.12.2016
|28.12.2016
|Срок оплаты процентов
|28.06.2017
|Срок оплаты процентов
|27.12.2017
|Срок оплаты процентов
|27.06.2018
|Срок оплаты процентов
|26.12.2018
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|-
|-
|-
|0.00
|Номинальный уровень доходности. %
|0.00
|15.10
|15.20
|15.30
|0.00
|Срок обращения (дней)
|91
|161
|266
|343
|728
|Срок погашения
|29.03.2017
|07.06.2017
|20.09.2017
|06.12.2017
|26.12.2018
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|150 000 000.00
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|0.00
|10 000 000.00
|168 000 000.00
|510 000 000.00
|0.00
|Количество поданных заявок. шт.
|0
|0
|0
|0
|2
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|0
|0
|0
|0
|0
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|Установленная доходность. %
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Средневзвешенная доходность. %
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Поступление в бюджет, грн
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев привлекло в государственный бюджет 36,563 млрд гривен, 2,456 млрд долларов и 141 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
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