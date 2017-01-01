21 декабря доллар подешевел на межбанке на 7 копеек, и остановился к вечеру на уровне 26,43-26,48 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

В течение дня валютный курс снижался еще ниже, и если бы не импортеры, то мог бы там и закрепиться.

"Сегодня после открытия межбанковских торгов в области 26,45-26,50 грн./$ курс демонстрировал снижение. Укрепление гривны остановилось на уровнях 26,38-26,43 грн./$, на которых была заключена основная часть сделок. После обеда объемы валютного предложения вышли на минимальные уровни, в то время как спрос еще оставался достаточно активным. На этом фоне котировки выросли к диапазону 26,43-26,48 грн./$, в котором и завершились безналичные торги среды", - уточнил Верхградский.

Казначеи хором говорили одно - что рынок успокоила постепенная стабилизация работы Приватбанка, которому сегодня увеличили капитал на 35,9 млрд. грн. Некоторые еще добавлял к этому бюджетный фактор, а также поддержку регулятора.

"Сегодняшняя стабилизация ситуации связана с психологическими факторами -урегулированием процессов в работе национализированного Приватбанка и принятием Верховной Радой бюджета на 2017 год, что увеличивает шансы Украины уже в скором времени получить очередной кредитный транш МВФ", - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

"Вчерашний аукцион Нацбанка по продаже доллара успокоил рынок. Экспортеры понимают, что в ближайшее время не стоит надеяться на значительный рост курса доллара, поэтому уже сегодня объем предложения вырос по сравнению со вчерашним днем", - дополнил его ведущий эксперт сектора продажи казначейских продуктов ОТП Банка Вячеслав Озеров.

Еще одна положительная новость, которая сегодня активно обсуждалась на межбанке - это отмена обязательного 2%-го сбора с покупки валюты на наличном рынке. Финансисты увидели в этом позитив как для себя, так и для людей.

"Отмена 2% сбора позволит банкам быть конкурентными по отношению к торговцам на черном рынке, что повлечет за собой перераспределение клиентов и сглаживание колебаний на валютном рынке. Хотя в целом на наш взгляд, существенного влияния на спрос на валюту и на ее стоимость данная отмена не окажет", - заверил Станислав Верхградский.

В тоже время дальнейшего резкого обвала курса доллара дальше финансисты не прогнозируют.

"Завтра ожидаем открытие торгов на межбанке с уровней 26,40-26,50 грн./$", - отметил Верхградский.

На 5 копеек лучше для гривны оценка Олега Куринного: "Экспортеры стали меньше придерживать валюту, а спрос на нее не повышался. Думаю, что тренд стабилизации ситуации на межбанке завтра укрепится, торги пройдут в диапазоне 26,30-26,45 грн./$".

Заметно упал спрос на наличный доллар, где вчера фиксировался рекордный курс продажи - 27,8 грн./$. В среду там валюту не расхватывали, потому курс откатился.

"После вчерашнего крутого пике наличный доллар сегодня опускался более плавно с уровня 27,20-27,35 грн./$ до 27,0-27,15 грн./$", - сообщил Станислав Верхградский.

Он ждет дальнейшего удешевления доллара завтра.

"При отсутствии форс-мажоров на межбанке в четверг допускаем снижение наличных котировок на 5-7 копеек", - сказал банкир.

Новый закон (об отмене 2%-го пенсионного сбора при покупке СКВ) еще не вступил в силу. Потому финансисты пока лишь предвкушают его эффект.

"Для наличного рынка позитивным сигналом в следующем году станет отмена 2% пенсионного сбора при обмене валюты в кассах банков. Детенизация валютного рынка на ряду с его либерализацией будет постепенно снижать девальвационное давление на гривну за счет ухода от спекулятивных действий менял", - заверил Олег Куринной.