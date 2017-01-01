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Повышенный спрос на наличном рынке может оказать влияние на безналичные котировки доллара
23:49 19.12.2016 |
Новая неделя началась на валютном рынке с подорожания доллара: на 2 копейки, до 26,28-26,35 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Такой финиш назвали большим успехом для гривни. Поскольку на протяжении дня ее курс падал намного сильнее, и только к вечеру смог немного приподняться. Утром и днем доллар был дороже.
"Открытие межбанка состоялось с 26,30-26,50 грн./$. Курс "сходил" наверх к 26,45-26,55 грн./$, затем откатился 26,27-26,37 грн./$, а к середине дня вышел 26,30-26,40 грн./$", - рассказал UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
Финансисты по-разному отреагировали на курсовую раскачку. Единицы говорили о традиционных спекуляциях поставщиков доллара.
"Несмотря на рыночные новости, межбанк вполне спокойно отреагировал на происходящее. В основном, безналичные торги сегодня подогревали экспортеры, желающие выйти на наиболее выгодные для себя позиции" - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Хотя большинство опрошенных казначеев говорило о влиянии национализации Приватбанка, о которой сегодня заявил Минфин: он стал владельцем 100% акций финучреждения, и даже назначил нового председателя правления - бывшего министра финансов (в правительстве Арсения Яценюка) Александра Шлапака.
"Была озвучена очень крупная сумма вложений государства в капитал Приватбанка (на первом этапе 43 млрд. грн., а совокупно - 148 млрд. грн.), и все тут же заговорили об эмиссии гривни. Она еще не состоялась, хотя говорят, что капитал будет увеличен завтра. Впрочем психологически эмиссия уже начала влиять на настроения на торгах. Валютный спрос, который давно находился с отлежке (согласованные с Нацбанком заявки, которые ждали своего часа) вдруг стал появляться на межбанке. При этом экспортеры решили не торопиться с продажей необязательной части валютной выручки", - отметил Юрий Гриненко.
Он считает, что именно поэтому сегодня и возникали курсовые колебания.
"Когда курс межбанка подскакивал вверх, экспортеры выходили с продажами доллара. Но как только начинался курсовой откат (по мере роста предложения), продавцы тут же прятались, и котировки доллара снова шли вверх", - уточнил Гриненко.
"Национализация добавила неопределенность в первую очередь для наличного рынка. Случай беспрецедентный по масштабам, перспективы развития ситуации в данный момент слабо прогнозируемы. Повышенный спрос на наличном рынке может оказать влияние на безналичные котировки", - дополнил коллегу начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Одного из ключевых поставщиков доллара на безналичном рынке - Приватбанка - сегодня не было на торгах. Из наиболее активных продавцов валюты 19 декабря выделяли ПУМБ, ING Bank, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и Укрсоцбанк. А из покупателей - Альфа Банк, ОТП Банк и Таскомбанк. Национальный банк на рынке не появлялся.
"Думаю, регулятор вряд ли выйдет на торги раньше, чем межбанк достигнет 27 грн./$", - считает Гриненко.
Объем торгов резко сократился по сравнению с пятничным уровнем: с $432,54 млн. до $180,70 млн.
"Следует отметить существенно сокращение объема сегодняшних безналичных торгов при отсутствии Приватбанка", - подчеркнул UBR.ua Станислав Верхградский.
На завтра финансисты делают разные прогнозы. Например, Верхградский ждет старта безналичных торгов в рамках 26,20-26,30 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на подорожание доллара - до 26,30-26,50 грн./$.
"В более долгосрочной перспективе допэмиссия гривен под капитализацию Привата будет иметь влияние на курсоформирование, но, предполагаю, что этот процесс будет постепенным и скорее всего не повлияет на кардинальное изменение прогнозов и заложенных в бюджет на следующий год 27,2 грн./$", - при этом сказал Куринной.
Многое будет зависеть от крупнейшего банка.
"Если завтра Приватбанк вернется к полноценной работе на межбанковском валютном рынке, ожидаем включение в безналичные торги дополнительных объемов от его клиентов, которые не выходили на торги сегодня", - заметил Станислав Верхградский.
Ситуация на наличном рынке будет зависеть от готовности вкладчиков Приватбанка, которые сейчас снимают гривну с карт, покупать доллар. А также от ситуации на межбанке, за которым сегодня следовали цены в кассах.
"Наличный рынок открылся на уровне 27,1-27,2 грн./$, но фактически отсутствовало предложения, а спрос ввиду новостей о национализации Приватбанка возрастал, что привело к быстрому росту доллара до уровня 27,3-27,5 грн./$. После обеда доллар продолжал рост и к вечеру котировки равнялись 27,4-27,6 грн./$", - отметил Верхградский.
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