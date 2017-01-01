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Новая неделя началась с подорожания безналичного доллара
22:51 12.12.2016 |
Утром экспортеры не были настроены на продажу доллара, потому котировки поднимались даже выше. И только после появления на торгах крупных продавцов смог немного откатиться назад.
"Открывался рынок на 25,95-26,05 грн./$, но уже к 10:30 котировки выросли до 26,0-26,10 грн./$. Далее, вследствие увеличивающегося валютного спроса, котировки достигли 26,15-26,22 грн./$, однако к 12:00 вернулись к отметкам 26,10-26,18 грн./$, а к обеду установились на уровне 26,08-26,18 грн./$", - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Приватбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и ING Bank, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Ситибанк и Альфа-Банк. Регулятор участие в торгах не принимал.
"Нацбанк сегодня внимательно наблюдал за развитием ситуации на безналичном рынке, однако до проведения аукциона по продаже долларов дело не дошло. Ситуативные курсовые колебания, которые мы наблюдали сегодня, не противоречат фундаментальной динамике курса, поэтому острой необходимости во вмешательстве в торги со стороны НБУ, на наш взгляд, сегодня не было", - заверил UBR.ua заместитель начальника VTB Bank (Украина) Казначейства Игорь Гах.
Наторговали сегодня заметно больше, чем в минувший понедельник: объем операций на межбанке вырос с $214,47 млн. до $281,30 млн.
"Экспортеры сделали паузу и не торопятся сейчас продавать необязательную часть валютной выручки (35% заработка). Поскольку не могут разобраться в текущей ситуации на межбанке, и понять, будет ли курс доллара идти вверх", - объяснил происходящее с курсом начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Не исключают финансисты и влияния более глобальных факторов.
"Из факторов, которые оказывают давление на гривну - перечисленные на прошлой неделе в 14,2 млрд грн прибыли Нацбанком в бюджет. Также достаточно высоким в предпраздничный период остается импорт, что увеличивает спрос на валюту", - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Что дальше
Банкиры допускают дальнейшее подорожание доллара. Олег Куринной прогнозирует 13 декабря курсовой диапазон в рамках 26,15-26,25 грн./$. Его коллеги настроены более оптимистично.
"Завтра влияние каких-либо особенных факторов на процесс курсообразования на безналичном рынке не ожидаем. Разве что допускаем появление Нацбанка с валютным аукционом. Во вторник ожидаем открытие межбанковского рынка уровнями 26,10-26,20 грн./$", - сказал Игорь Гах.
Хотя заверил, что это временно. "Уменьшение валютного предложения, которое сегодня вызвало перекос на межбанке, на наш взгляд, носит ситуативный характер", - уверен Гах.
Похожий прогноз и у Юрия Гриненко, который ждет старта завтрашнего межбанка в рамках 26,07-26,20 грн./$.
При этом на наличном рынке финансисты ждут сохранения текущих курсов.
"Наличный курс доллара практически не меняется, оставаясь близким к значению 27,0 грн./$", - заметил UBR.ua начальник казначейства Укрсоцбанка Руслан Кравченко.
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