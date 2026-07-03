Оновлені стандарти управління ризиками для банків, страховиків та платіжних компаній — рішення НБУ

Національний банк України оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нові вимоги стосуються банків і банківських груп, надавачів фінансових платіжних послуг та страховиків, але не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких не перебуває під наглядом НБУ.

Для банків і банківських груп

Оновлене положення про організацію системи управління ризиками передбачає:

вимоги щодо виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків, пов'язаних із залученням третіх сторін;

удосконалення процедур ухвалення управлінських рішень, оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними зобов'язань і своєчасного реагування на потенційні загрози;

обов'язкову попередню перевірку контрагентів із аналізом їхнього фінансового стану, ділової репутації та операційної спроможності, а також постійний моніторинг і розроблення планів припинення співпраці;

визначення критеріїв, за яких взаємодія з третьою стороною може становити критичний ризик для діяльності банку та його клієнтів.

Для надавачів фінансових платіжних послуг

Зміни до нормативних документів передбачають:

створення ефективної системи управління ризиком третіх сторін із застосуванням принципу пропорційності;

оцінку ризиків на всіх етапах співпраці з постачальником із урахуванням вимог українського законодавства;

обов'язкову перевірку постачальника перед укладенням критично важливого договору та належне документування відповідних процедур;

постійний моніторинг відповідності постачальників установленим вимогам;

визначення порядку дій у разі виявлення невідповідності постачальника встановленим критеріям;

управління безперервністю надання платіжних послуг із урахуванням ризиків, пов'язаних із третіми сторонами.

Для страховиків

Оновлення нормативної бази передбачає:

визначення критеріїв віднесення функцій і процесів страховика до важливих;

вимоги щодо перевірки потенційного аутсорсера перед передаванням йому виконання важливих функцій;

розширення вимог до договорів із аутсорсерами та до змісту планів безперервності діяльності страховиків.

Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 30 червня 2026 року №73, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.

Для адаптації до нових правил банкам, надавачам фінансових платіжних послуг і страховикам надано перехідний період, протягом якого вони мають переглянути чинні договори з постачальниками та привести свої процедури управління ризиками у відповідність до нових вимог.