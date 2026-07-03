Оновлені стандарти управління ризиками для банків, страховиків та платіжних компаній — рішення НБУ

Національний банк України оновив нормативну базу з управління
ризиками, запровадивши нові вимоги щодо управління ризиком третіх
сторін.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нові вимоги стосуються банків і банківських груп, надавачів фінансових платіжних послуг та страховиків, але не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких не перебуває під наглядом НБУ.
Для банків і банківських груп
Оновлене положення про організацію системи управління ризиками передбачає:
вимоги щодо виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків, пов'язаних із залученням третіх сторін;удосконалення
процедур ухвалення управлінських рішень, оцінки надійності
контрагентів, контролю за виконанням ними зобов'язань і своєчасного
реагування на потенційні загрози;обов'язкову попередню
перевірку контрагентів із аналізом їхнього фінансового стану, ділової
репутації та операційної спроможності, а також постійний моніторинг і
розроблення планів припинення співпраці;визначення критеріїв, за яких взаємодія з третьою стороною може становити критичний ризик для діяльності банку та його клієнтів.
Для надавачів фінансових платіжних послуг
Зміни до нормативних документів передбачають: створення ефективної системи управління ризиком третіх сторін із застосуванням принципу пропорційності;оцінку ризиків на всіх етапах співпраці з постачальником із урахуванням вимог українського законодавства;обов'язкову перевірку постачальника перед укладенням критично важливого договору та належне документування відповідних процедур;постійний моніторинг відповідності постачальників установленим вимогам;визначення порядку дій у разі виявлення невідповідності постачальника встановленим критеріям;управління безперервністю надання платіжних послуг із урахуванням ризиків, пов'язаних із третіми сторонами.
Для страховиків
Оновлення нормативної бази передбачає:
визначення критеріїв віднесення функцій і процесів страховика до важливих;вимоги щодо перевірки потенційного аутсорсера перед передаванням йому виконання важливих функцій;розширення вимог до договорів із аутсорсерами та до змісту планів безперервності діяльності страховиків.
Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 30 червня 2026 року №73, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.
Для
адаптації до нових правил банкам, надавачам фінансових платіжних послуг
і страховикам надано перехідний період, протягом якого вони мають
переглянути чинні договори з постачальниками та привести свої процедури
управління ризиками у відповідність до нових вимог.