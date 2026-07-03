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АНАЛІТИКА

Оновлені стандарти управління ризиками для банків, страховиків та платіжних компаній — рішення НБУ

Національний банк України оновив нормативну базу з управління ризиками, запровадивши нові вимоги щодо управління ризиком третіх сторін.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нові вимоги стосуються банків і банківських груп, надавачів фінансових платіжних послуг та страховиків, але не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких не перебуває під наглядом НБУ.


Для банків і банківських груп

Оновлене положення про організацію системи управління ризиками передбачає:

  • вимоги щодо виявлення, оцінки, контролю, моніторингу та мінімізації ризиків, пов'язаних із залученням третіх сторін;
  • удосконалення процедур ухвалення управлінських рішень, оцінки надійності контрагентів, контролю за виконанням ними зобов'язань і своєчасного реагування на потенційні загрози;
  • обов'язкову попередню перевірку контрагентів із аналізом їхнього фінансового стану, ділової репутації та операційної спроможності, а також постійний моніторинг і розроблення планів припинення співпраці;
  • визначення критеріїв, за яких взаємодія з третьою стороною може становити критичний ризик для діяльності банку та його клієнтів.

    • Для надавачів фінансових платіжних послуг

    Зміни до нормативних документів передбачають:

  • створення ефективної системи управління ризиком третіх сторін із застосуванням принципу пропорційності;
  • оцінку ризиків на всіх етапах співпраці з постачальником із урахуванням вимог українського законодавства;
  • обов'язкову перевірку постачальника перед укладенням критично важливого договору та належне документування відповідних процедур;
  • постійний моніторинг відповідності постачальників установленим вимогам;
  • визначення порядку дій у разі виявлення невідповідності постачальника встановленим критеріям;
  • управління безперервністю надання платіжних послуг із урахуванням ризиків, пов'язаних із третіми сторонами.

    • Для страховиків

    Оновлення нормативної бази передбачає:

  • визначення критеріїв віднесення функцій і процесів страховика до важливих;
  • вимоги щодо перевірки потенційного аутсорсера перед передаванням йому виконання важливих функцій;
  • розширення вимог до договорів із аутсорсерами та до змісту планів безперервності діяльності страховиків.

    • Відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 30 червня 2026 року №73, яка набрала чинності 1 липня 2026 року.

    Для адаптації до нових правил банкам, надавачам фінансових платіжних послуг і страховикам надано перехідний період, протягом якого вони мають переглянути чинні договори з постачальниками та привести свої процедури управління ризиками у відповідність до нових вимог. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

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