Кількість ідентифікацій через BankID НБУ у першому півріччі зросла на третину

Кількість успішних електронних ідентифікацій користувачів через систему BankID Національного банку України (НБУ) у січні-червні 2025 року зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 50,8 млн, зокрема у другому кварталі - на 3%, до 23,6 млн проти 22,3 млн таких ідентифікацій в аналогічному періоді рік тому.

"Сьогодні надавачі онлайн-послуг (і не тільки фінансових) дедалі частіше використовують інструменти підтвердження особи своїх користувачів. У цифровому світі це стає запорукою якісного сервісу. Ми бачимо, що Система Bank ID НБУ є одним із затребуваних інструментів на ринку дистанційних послуг", - зазначила заступник директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.

Станом на 30 червня 2025 року до системи BankID НБУ входили 39 банків-ідентифікаторів та 110 абонентів - надавачів послуг. Упродовж першого півріччя до неї приєдналися ще три нові абоненти: фінансова компанія, що надає онлайн-кредити; сервіс онлайн-запису до лікарів та на медичні консультації; а також платформа побутових послуг - зокрема, ремонту, клінінгу та перевезень.

Зазначається, що з 1 червня 2025 року Система BankID НБУ працює за новою версією специфікації взаємодії абонентського вузла з центральним вузлом. Серед ключових змін - обов'язок абонента-ідентифікатора завчасно інформувати користувача про перелік персональних даних, які будуть передані, а також про назву абонентського вузла до надання згоди.

Також встановлено часові обмеження на дійсність посилання для переходу до платіжного застосунку банку та оновлено вимоги щодо обробки й передачі даних, які містяться в електронній анкеті.