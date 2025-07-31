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АНАЛІТИКА

Дія.Картка буде універсальним платіжним засобом - «Дія»

 

У «Дії» розповіли, які функції будуть доступні власникам мультирахункової Дія.Картки, яку незабаром почнуть випускати в Україні для отримувачів державних виплат.

Про це повідомила пресслужба «Дії» в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Отримуєте виплати чи допомогу від держави на кілька банківських карток? Незабаром зможете відкрити мультирахункову картку - уряд підтримав запуск Дія.Картки», - йдеться в повідомленні.

У «Дії» наголошують, що мультирахункова картка стане ключем до декількох банківських рахунків і спростить зарахування та користування коштами для українців.

За допомогою Дія.Картки можна буде розділити фінанси: на ній буде поточний рахунок для нецільових коштів (по безробіттю, пенсії тощо) і спеціальні для цільових. Зокрема, на картку будуть надходити пенсії, допомоги по безробіттю чи зі статусом ВПО, повернення вкладених коштів, виплати з військових облігацій, за програмами «Пакунок школяра», «Ветеранський спорт», єМалятко, єКнига тощо.

Картку можна буде відкрити в банку через застосунок «Дія» вже незабаром. Окрім цифрового варіанта, за бажанням клієнта банк-партнер зможе випустити і пластикову картку.

Нею можна буде розрахуватися за товари та послуги змішаним способом - як власними коштами, так і коштами, що надійшли як державна виплата.

Власникам картки також будуть доступні опції поповнення, переказу коштів та знімання готівки з поточного рахунку. Крім того Дія.Карткою можна буде розраховуватися за кордоном.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив Дія. Картку, що є цифровим інструментом для доступу до всіх видів грошової підтримки.
 

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