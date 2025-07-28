В Україні запрацює відкритий банкінг

Національний банк України затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні, яке набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Про це повідомив Нацбанк, передає Укрінформ.

Зазначається, що відкритий банкінг це - безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (API). Ці дані передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача та ініціювання платіжної операції.

Передбачається, що впровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінансових технологій, упровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів. Крім того, це забезпечить виконання вимог щодо приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

Положення визначає порядок та умови надання стороннім надавачам платіжних послуг доступу до рахунків користувачів, відкритих у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP); принципи взаємодії суб'єктів відкритого банкінгу; умови надання нефінансових платіжних послуг користувачам та порядок надання і відкликання згоди користувача; принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів (API), які використовуються у відкритому банкінгу.

Зауважується, що надавачі платіжних послуг мають 5 місяців для приведення діяльності у відповідність до вимог Положення.

Національний банк України визначив порядок авторизації діяльності надавачів нефінансових платіжних послуг у межах відкритого банкінгу для отримання ними доступу до рахунків користувачів.

Зазначається, що для отримання статусу надавача нефінансових платіжних послуг юридична особа має пройти процедуру авторизації в Нацбанку шляхом включення до Реєстру платіжної інфраструктури.

Регулятор визначив умови та порядок авторизації, пакет необхідних документів, вимоги до ділової репутації заявника та його керівників, а також порядок включення відомостей до Реєстру

Також встановлено вимоги до залучення надавачами нефінансових платіжних послуг третіх осіб та технологічних операторів, умови розширення або звуження обсягу авторизації та порядок її припинення.

Крім того, внесено зміни до Положення про реєстрацію платіжних систем, відповідно до яких в інформаційній довідці технологічного оператора має зазначатися інформація про послуги у відкритому банкінгу.

Як повідомлялося, впровадження відкритого банкінгу є завершальною частиною імплементації норм Директиви ЄС про платіжні послуги 2015/2366 (PSD2) та відповідного розділу Закону України "Про платіжні послуги".