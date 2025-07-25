Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за місяць, оскільки увага переходить до ФРС та засідання Банку Японії

У п'ятницю долар стабілізувався поблизу двотижневого мінімуму, на шляху до найбільшого тижневого падіння за місяць, оскільки інвестори стурбовані переговорами щодо мит США напередодні кінцевого терміну, очікуючи на засідання центральних банків наступного тижня, щоб отримати підказки щодо політики.

Очікується, що і Федеральний резерв США, і Банк Японії наступного тижня залишать ставки без змін на засіданнях з питань політики, але трейдери зосереджують увагу на подальших коментарях, щоб оцінити терміни наступного кроку.

«Засідання Банку Японії з питань політики наступного тижня буде ретельно відстежуватися на предмет підказок щодо термінів наступного підвищення ставок», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

Вона додала, що перспективи підвищення ставок Банком Японії покращилися після того, як торговельна угода, укладена з США цього тижня, знизила мита на імпорт автомобілів з Японії до 15%.

Єна коштувала 147,10 за долар, що відповідає тижневому зростанню на 1% - найсильнішому показнику з середини травня.

Більшість економістів, опитаних Reuters цього тижня, очікують, що центральний банк Японії підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів цього року.

Індекс, який вимірює курс долара щодо шести інших валют, становив 97,448, що означає падіння на 1% цього тижня (найслабший показник за місяць).

У четвер Європейський центральний банк, як і очікувалося, залишив свою облікову ставку на рівні 2%, відмовившись від політики пом'якшення, що тривала протягом року, щоб дочекатися ясності щодо майбутніх торговельних відносин із США після того, як Європейська комісія заявила, що до 1 серпня, коли закінчується термін переговорів, можна досягти домовленості.

Курс євро майже не змінився і на початку торгів становив 1,1754 долара, але недалеко від 1,183 долара, найвищого рівня за майже чотири роки, якого він досяг на початку місяця. Цього року євро подорожчав на 13,5%, оскільки митна політика затьмарює долар.

Прогрес у торговельних угодах також підвищив надії ринку на переговори з Китаєм після того, як міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що представники обох країн зустрінуться в Стокгольмі наступного тижня, щоб обговорити продовження терміну переговорів щодо угоди.

Австралійський долар піднявся завдяки зростанню апетиту до ризику після укладення торговельних угод і останній раз коштував 0,6593 долара, коливаючись поблизу восьмимісячного максимуму, досягнутого в четвер.

Дональд Трамп в четвер вступив у суперечку з головою ФРС Джеромом Пауеллом під час виняткового візиту президента до центрального банку, критикуючи вартість реконструкції двох історичних будівель у його штаб-квартирі та наполягаючи на зниженні процентних ставок.

Однак ринки в основному не зреагували на цей візит, оскільки вже звикли до постійних тирад Трампа на адресу Пауелла і ФРС.

«Візит Трампа до ФРС був більше видовищем, ніж суттю», - сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег TD Securities з питань процентних ставок в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

«Увага ринку зосереджена на засіданні ФРС, яке відбудеться наступного тижня. Ми очікуємо, що Пауелл повторить терплячу, залежну від даних політику з гнучкістю, але (він) навряд чи погодиться на зниження ставок».

Очікується, що під час дводенного засідання з визначення ставок 19 членів центрального банку залишать базову процентну ставку в діапазоні від 4,25% до 4,50%. Трейдери очікують зниження ставок на 43 базисних пункти до кінця 2025 року.