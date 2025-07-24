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Нацбанк погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів
15:49 24.07.2025 |
Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів.
Про це свідчать дані НБУ.
Раніше очікувалася більша сума у 57,6 млрд дол. США, тепер - 53,7 млрд дол.
Нацбанк також зменшив прогноз обсягів міжнародних резервів на 2026 рік (очікувалося 46,8 млрд дол., зменшено до 44,7 млрд дол.) та на 2027 рік (очікувалося 48,6 млрд дол., зменшено до 45,2 млрд дол).
У 2025 році очікується надходження приблизно 54 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких Україна вже отримала майже 24 млрд дол. США.
Серед решти 30 млрд дол. США - найбільші надходження очікуються в межах програм ERA Loans (18 млрд дол. США до кінця року) та Ukraine Facility (8 млрд дол. США).
Базовий сценарій макропрогнозу НБУ передбачає отримання 35 млрд дол. США міжнародної допомоги у 2026 році та 30 млрд дол. США у 2027 році.
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