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Рожкова залишиться першим заступником голови НБУ до обрання наступника
23:45 17.07.2025 |
Перша заступниця голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова, каденція якої завершилася 15 червня 2025 року, залишатиметься на посаді до вступу на посаду її наступника.
"Відповідно до статті 20 закону України "Про Національний банк України" заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника Голови", - йдеться у відповіді регулятора на запит агентства "Інтерфакс-Україна".
На інші запитання щодо призначення на вакантну посаду регулятор не надав відповіді.
Як повідомлялося, 15 червня 2025 року завершилася семирічна каденція першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Вона приєдналася до команди Нацбанку у червні 2015 року, очоливши департамент банківського нагляду в період головування Валерії Гонтаревої.
У січні 2016 року Рожкову призначили виконувачкою обов'язків заступниці голови НБУ, відповідальної за пруденційний нагляд - напрям, що охоплює контроль за фінансовою стійкістю та надійністю банківського сектору.
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