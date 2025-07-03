Мінфін наполягає на скасуванні банківської таємниці. Комітет Гетманцева вже схвалив створення реєстру рахунків

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав законопроєкт №13233, який передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

За це рішення проголосували 18 із 30 членів комітету, повідомив перший заступник його керівника Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Він уточнив, що до другого читання у Комітеті обіцяють внести певні зміни до законопроєкту, зокрема передати адміністрування реєстру банківських рахунків та сейфів від Державної податкової служби (ДПС) Міністерству фінансів.

"Переконаний, наступний етап - підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію", - припустив Железняк.

Він також оприлюднив фрагмент відеозапису засідання Комітету, під час якого перший заступник міністра фінансів Денис Улютін підтвердив, що такі плани дійсно існують і Мінфін від них не відмовляється.

"Що стосується банківської таємниці, я вам чесно скажу: так, ми ведемо дискусію з Національним банком щодо доступу до банківської таємниці. Це складна дискусія. В Національній стратегії доходів записано, що ми маємо до цього прийти і це у будь-якому випадку буде. Але якщо б ми вивели весь закон з усіма речами, які ми вважаємо за потрібне зараз, то цей закон би навіть до Комітету не дійшов, він би навіть з Кабміну не вийшов", - розповів заступник міністра фінансів.

Як повідомлялося, Кабмін схвалив законопроєкт №13233 наприкінці квітня. У Мінфіні називали його ухвалення обов'язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area), що дозволить громадянам та бізнесу спростити перекази у євро з 36 європейськими країнами.

Втім, у Мінфіні також підтверджували, що він передбачає створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Водночас у міністерстві запевняли, що до цього реєстру поки що не передаватимуть дані про рух і залишки коштів на рахунках та про вміст сейфів.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - казав міністр.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все одно буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.