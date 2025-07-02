Нацбанк повертає повноцінний нагляд за дотриманням валютних лімітів і нормативів капіталу

Національний банк України (НБУ) скасовує тимчасові послаблення відповідальності за порушення валютних лімітів і пруденційних нормативів, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення.

"З огляду на поточний стан банківського сектору скасовуються тимчасові особливості застосування заходів впливу до банків та відповідальних осіб банківських груп за допущені порушення лімітів відкритої валютної позиції та пруденційних нормативів, які виникли з початку повномасштабної війни та спричинені негативними наслідками військової агресії РФ", - повідомив на сайті регулятор у середу.

Зазначається, що до банків, які станом на 3 липня 2025 року мають порушення, заходи впливу не застосовуватимуться за умови подання протягом трьох місяців до НБУ плану з підтримки або відновлення рівня капіталу та подальшого виконання цього плану. Водночас такі банки зобов'язані дотримуватися встановлених обмежень у своїй діяльності.

"Крім того, скасовується норма, відповідно до якої банк, що порушив ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції, упродовж 10 днів позбавляється можливості брати участь в операції з Національним банком України з купівлі-продажу доларів США", - додав НБУ.

Пояснюється, що ця норма була запроваджена як стимул для банків дотримуватися лімітів валютної позиції в умовах обмеженого застосування стандартних заходів впливу.

Оскільки наразі відновлюється повноцінний нагляд, потреба у збереженні таких додаткових стимулів відпала.