Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

 

Вакантні посади у Раді Національного банку України (НБУ) планується заповнити до кінця липня 2025 року для посилення її ефективності, йдеться в оновленій після восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF для України.

"До кінця липня 2025 року планується заповнити вакантні посади у Раді НБУ для підтримання її належної операційної ефективності", - йдеться у документі на сайті Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Зазначається, що Україна реалізує рекомендації за результатами Оцінки захисних заходів і вживає заходів для зміцнення фінансової автономії НБУ, зокрема, шляхом надання йому статусу забезпеченого кредитора під час процедури врегулювання банків, а також для вдосконалення функціонування Аудиторського комітету.

"Співпраця з працівниками МВФ триває - ми працюємо над розробкою та ухваленням змін до закону про НБУ з метою посилення колективної спроможності Ради Нацбанку", - зазначено в оновленій програмі.

Як повідомлялося, в оновленому після сьомого перегляду меморандумі програми розширеного фінансування EFF з МВФ українська сторона зазначила, що планує заповнити вакантні посади у Раді НБУ до кінця квітня 2025 року.

Парламентський комітет оголосив конкурс на вакантну посаду члена Ради НБУ у квітні, встановивши строк прийому документів до 22 травня 2025 року.

Глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у червні повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що претендентами на вакантне місце в Раді НБУ за квотою парламенту є ексголова Ради Богдан Данилишин, ексчлен Ради Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова.

У Раду Нацбанку окрім голови НБУ за посадою входять ще вісім членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою на термін сім років. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради - Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8116
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 49,1328
  0,2765
 0,56

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4018  0,06 0,14 41,9871  0,06 0,15
EUR 48,9329  0,24 0,49 49,7014  0,19 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8450  0,03 0,07 41,8550  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес