Частка NPL у банківському секторі у червні скоротилась до 27,9% - НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом червня скоротилась на 0,41 відсоткового пункту (в.п.) - до 27,9%, повідомив Національний банк України на сайті.

Скорочення рівня проблемної заборгованості у банківському секторі, за оцінкою регулятора, зумовлене списання непрацюючих кредитів і надання нових кредитів високої якості.

Зазначається, що скорочення частки NPL у червні зафіксовано в усіх групах банків. У фінустановах з іноземним капіталом вони скоротились з 10,0%у травні до 9,80% червні. У приватних українських банків було частка скоротилась з 10,0% до 9,82%, тоді як у банках з державною часткою, без ПриватБанку, скорочення відбулось з 33,72% до 33,39%, а у ПриватБанку зафіксовано зменшення частки непрацюючих кредитів - з 51,35% до 50,61%.

В той же час якщо брати в абсолютному вимірі, то у банках з державною часткою, без ПриватБанку, NPL зменшився на 275 млн грн - до 160,1 млрд грн, а частка у ПриватБанку зросла - на 0,4 млрд грн, до 169,3 млрд.

Нацбанк уточнив, без урахування боргів колишніх власників ПриватБанк та старих безнадійних боргів у державних банках частка NPL у банківській системі станом на 1 червня 2025 року становить 16,7%.

Регулятор нагадав, що з січня 2025 року банки застосовують нові підходи до визначення непрацюючих активів. Впроваджені зміни підвищили прозорість фінансового сектору України та наблизили критерії обліку NPL до європейських стандартів. Водночас ці нововведення суттєво не вплинули на загальний обсяг непрацюючих кредитів завдяки виваженій політиці банків щодо оцінки ризиків і високій якості кредитного портфеля.

Тенденція на зменшення частки NPL триває з початку 2023 року, коли вони підскочили до 38,1%, підкреслив НБУ. До повномасштабного вторгнення Росії проблемна заборгованість в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року.