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АНАЛІТИКА

Нацбанк оновив систему контролю за банками у сфері готівкового обігу

 

Національний банк уніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та проведення планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимогрегуляторадо касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків.

Зазначається, що відповідними змінами Нацбанк визначив:

* порядок публічного інформування про проведення перевірок банків;

* право та порядок створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю;

* обов'язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки та інше.

Наголошується, що реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах - планування, організації, проведення, застосування заходів впливу.

Як повідомлялося, напередодні Нацбанк встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%. Це наближує нормативно-правові акти НБУ у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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