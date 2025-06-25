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Національний банк встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%
12:20 25.06.2025 |
Це наближує нормативно-правові акти НБУ у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зазначається, що таке значення визначено за результатами аналізу проведених банками тестових розрахунків коефіцієнта левериджу, який стартував у квітні, зокрема за результатами калібрування, здійсненого Національним банком.
Дотримання мінімального значення коефіцієнта левериджу банками передбачено з 1 вересня 2025 року, банківськими групами - з 1 квітня 2026 року.
Крім того, для більш повної адаптації банків до нових регуляторних вимог тестовий період для розрахунку банками значення коефіцієнта левериджу продовжено на один місяць - до кінця серпня 2025 року.
"Такі нові вимоги сприятимуть підвищенню фінансової стійкості банків і подальшому зміцненню банківського сектору в цілому, а також підвищать рівень еквівалентності вітчизняних регуляторних норм правилам ЄС", - йдеться у повідомленні.
Коефіцієнт левериджу є додатковим показником достатності капіталу 1 рівня для покриття ризиків за активними операціями, без урахування ступеня ризиковості активу (який визначається через вагу ризику).
Запровадження коефіцієнта левериджу у світі почалося після світової фінансової кризи, зокрема через недооцінку рівнів ризиків окремих інструментів. Базельський комітет з банківського нагляду та норми Регламенту ЄС про вимоги до капіталу (CRR) встановили мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%.
Як додали в НБУ, застосовність такої мінімальної вимоги в Україні перевірено на тестових даних. У разі встановлення мінімального значення коефіцієнта левериджу на рівні 3% коефіцієнт буде обмежувальним для близько 40% українських банків.
За вищого мінімального значення нормативу частка обмежених коефіцієнтом левериджу банків непропорційно зростатиме.
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