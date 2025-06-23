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Кредитори банків-банкрутів у травні отримали ₴321,7 мільйона - Фонд гарантування
11:47 23.06.2025 |
Неплатоспроможні банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у травні 2025 року виплатили кредиторам 321,7 млн гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ФГВФО.
"Протягом травня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), склала 321,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Із зазначеної суми завдяки успішній реалізації активів АТ «Банк «Фінанси та кредит», що перебували в заставі Нацбанку, 215,6 млн грн склала сума погашення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.
Окрім того, 75,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ої черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Ще 28,8 млн грн отримали кредитори 7- ої черги (юрособи-клієнти банку). Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.
Загалом, за час діяльності Фонду станом на 1 червня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 73,5 млрд грн, з яких близько 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн - Національному банку України.
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