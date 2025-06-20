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НБУ очікує в 2025 р. зростання кредитного портфеля банків на 20-25%
17:28 20.06.2025 |
Національний банк України (НБУ) прогнозує, що у 2025 році кредитний портфель банків зросте на 20-25%, що дозволить збалансувати вкладення в ОВДП, повідомила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.
"Ми очікуємо, що в 2025 році кредитний портфель зростатиме десь такими темпами - 20-25%, і це буде балансувати вкладення в ОВДП",- сказала вона під час презентації звіту з фінансової стабільності.
Вона зазначила, що частка кредитного портфелю у структурі банківських балансів зростає, і регулятор сподівається, що цей тренд продовжиться.
"За підсумками аналізу реального сектору, балансів підприємств ми бачимо, що з точки зору кредитних метрик бізнесу, таких як платоспроможність бізнесу, співвідношення боргів до виручки, співвідношення витрат по обслуговуванню боргів до доходів, переважна кількість підприємств знаходиться у непоганому стані", - констатувала Рожкова.
Це свідчить про те, що бізнес зумів адаптуватися та відновитися, зокрема, завдяки підтримці державними програмами. У результаті більшість підприємств нині виглядають привабливими для банків як потенційні позичальники, пояснила перша заступниця голови НБУ.
Водночас вона зазначила, що споживчого попиту недостатньо для швидкого зростання економіки, а ключову роль нині відіграє готовність бізнесу інвестувати у виробництво. Вагомим джерелом платоспроможного попиту також виступає держава, зокрема, через потреби в обороноздатності, що підживлює економіку та кредитування.
"Наразі всі умови, які сьогодні є на ринку, і банківський сектор, який може надавати кредитну підтримку, хоче це робити і має для цього ресурс. Відповідно до банківського опитування, попит на кредити з боку бізнесу десь на рівні 30% приросту", - наголосила Рожкова.
Вона зазначила, що регулятор спостерігає зростання частки позик строком від одного до трьох років у кредитному портфелі банків, що свідчить про збільшення обсягу більш довгострокового фінансування, яке часто має інвестиційний характер, зокрема це стосується нових виданих кредитів.
Як повідомлялося, члени комітету з монетарної політики НБУ зазначили, що ставки за кредитами для бізнесу зросли, але залишаються на доковідному рівні, й кредитні портфелі банків продовжують стабільно зростати.
"В нашому кредитному портфелі корпоративних клієнтів за період військового часу є великі інвестиційні проєкти у галузі переробки, оборонно-промисловому комплексі, енергетиці, промисловості. Компанії інвестують у розвиток бізнесу попри військові ризики", - прокоментував результати звіту фінансової стабільності заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.
Він додав, що з початку 2022 року кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощаду зріс на майже 50%. Темпи кредитування нарощувались кожен рік. Лише за 2024 рік зростання становило 18,4%
Згідно з даними НБУ, за травень обсяг кредитів у зріс на 1,8%, або на 21 млрд грн - до 1 трлн 186,3 млрд грн, тоді як депозитів зменшився на 0,4%, або на 10,3 млрд грн - до 2 трлн 804,8 млрд грн.
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