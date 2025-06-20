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АНАЛІТИКА

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії за порушення на торгах активами банків-банкрутів

 

Антимонопольний комітет України 19 червня оштрафував ТОВ «ФК «Геліос» і ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на 6,1 млн грн за спотворення результатів аукціонів з продажу активів 15 неплатоспроможних банків.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що згадані компанії брали участь в аукціонах на міжнародній платформі First Financial Network, де на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб продавали права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, а також дебіторську заборгованість банків.

За даними АМКУ, фінкомпанії «Геліос» та «Інвестохіллс Веста» взяли участь в аукціонах з реалізації активів 15 банків, які були визнані неплатоспроможними.

Активи, які реалізовувались у складі лотів, стосуються кредитних договорів та договорів забезпечення сотень підприємств, що працювали, зокрема, на ринках з виробництва та реалізації сільгосппродукції, продуктів харчування, електротоварів, будівельних матеріалів.

Початкова ціна реалізації лотів становила майже 4 млрд грн.

За результатами розгляду справи Комітет встановив факти, які свідчать про спільну, скоординовану поведінку компаній «Геліос» та «Інвестохіллс Веста», єдність їхніх економічних інтересів та, як наслідок, відсутність конкуренції між ними під час участі в цих аукціонах.

Це є порушенням конкурентного законодавства, тож АМКУ ухвалив рішення оштрафувати компанії на 6,11 млн грн.
 

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