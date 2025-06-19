Опитування MasterCard: 41% українців користуються цифровою картою у смартфоні без фізичного аналога

61% українців оплачували покупки безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший пристрій з NFC у 2024 році, на 21% більше, ніж у довоєнному 2021-му. Водночас кожен другий має цифрову картку, а 41% користуються тільки нею і не мають фізичного аналога.

Такі дані з'явилися з нового щорічного опитування MasterIndex від Mastercard. Дев'ять з десяти опитаних користуються цифровим банкінгом, а серед усіх послуг галузі найбільше популярності набирає можливість швидкого відкриття платіжної картки онлайн. У 2024 році її відкрило 26% респондентів.

Водночас користувачі висловлюють бажання мати більше функціональності у цифровому банкінгу. 36% хочуть отримувати детальну аналітику доходів та витрат, 25% - фінансові поради, 18% - професійну консультацію з управління активами. Ба більше, кожен другий користувач цифрового банкінгу відкритий до повного переходу на цифрові канали для здійснення банківських операцій, а 70% з них готові зробити це у найближчі пів року.

Заразом, згідно з опитуванням, в Україні активно розвивається онлайн-шопінг. 90% опитаних купували щось онлайн у 2024 році, з яких 59% робили це регулярно протягом місяця - на 14% більше, ніж у довоєнний 2021 рік.

На додачу до цього, користувачі зацікавлені у нових можливостях: 23% опитаних хотіли б використовувати рішення scan and go, що дозволяє сканувати товари та здійснювати автоматичну оплату товарів при виході з магазину. Водночас батьки все часті відкривають платіжні картки для своїх дітей, і ще більш планують зробити це у майбутньому.

Варто відзначити, що MasterIndex це онлайн опитування, в якому взяло участь 1500 людей, що володіють банківськими картками та перебувають на підконтрольній Україні території у містах з населенням від 50 тисяч осіб.