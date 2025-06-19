Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту

 

Національний банк України (НБУ) реорганізував департамент ризик-менеджменту та створив на його базі новий - департамент інтегрованого ризик-менеджменту, який матиме розширені повноваження та межі відповідальності.

Як повідомив регулятор, новостворений департамент відповідатиме за організацію системи управління ризиками в НБУ, зокрема фінансовими, операційними, екологічними, соціальними, управлінськими (ESG) ризиками, а також ризиками, пов'язаними з третіми сторонами. Крім того, до його функцій входитиме розробка та удосконалення політик, методик і процедур управління ризиками в установі.

Серед основних завдань департаменту - формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов'язаних зі зменшенням корисності активів НБУ; оцінка справедливої вартості фінансових інструментів та майна, що передається або пропонується в заставу, а також верифікація звітів оцінювачів і моніторинг заставного майна.

Окрім того, департамент відповідає за взаємодію з Фондом гарантування вкладів щодо погодження стартової ціни реалізації майна, методологічний супровід і моніторинг системи внутрішнього контролю, а також за планування й координацію управління неперервністю діяльності НБУ, зокрема в особливий період.

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту належить до підпорядкування голови Нацбанку.

"Наразі всі працівники департаменту ризик-менеджменту продовжують виконувати свої посадові обов'язки (до завершення кадрових процедур відповідно до законодавства про працю або переведення в новостворений підрозділ)", - зауважив регулятор.

Зазначається, що НБУ розпочав пошук та відбір кандидатів на вакантну посаду директора новоствореного департаменту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6854
  0,0561
 0,13
EUR
 1
 47,8590
  0,0438
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 15:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2295  0,09 0,21 41,9005  0,17 0,41
EUR 47,5390  0,03 0,06 48,2925  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,01 0,01 41,6500  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес