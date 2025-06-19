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Нацбанк створив департамент інтегрованого ризик-менеджменту
10:47 19.06.2025 |
Національний банк України (НБУ) реорганізував департамент ризик-менеджменту та створив на його базі новий - департамент інтегрованого ризик-менеджменту, який матиме розширені повноваження та межі відповідальності.
Як повідомив регулятор, новостворений департамент відповідатиме за організацію системи управління ризиками в НБУ, зокрема фінансовими, операційними, екологічними, соціальними, управлінськими (ESG) ризиками, а також ризиками, пов'язаними з третіми сторонами. Крім того, до його функцій входитиме розробка та удосконалення політик, методик і процедур управління ризиками в установі.
Серед основних завдань департаменту - формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов'язаних зі зменшенням корисності активів НБУ; оцінка справедливої вартості фінансових інструментів та майна, що передається або пропонується в заставу, а також верифікація звітів оцінювачів і моніторинг заставного майна.
Окрім того, департамент відповідає за взаємодію з Фондом гарантування вкладів щодо погодження стартової ціни реалізації майна, методологічний супровід і моніторинг системи внутрішнього контролю, а також за планування й координацію управління неперервністю діяльності НБУ, зокрема в особливий період.
Департамент інтегрованого ризик-менеджменту належить до підпорядкування голови Нацбанку.
"Наразі всі працівники департаменту ризик-менеджменту продовжують виконувати свої посадові обов'язки (до завершення кадрових процедур відповідно до законодавства про працю або переведення в новостворений підрозділ)", - зауважив регулятор.
Зазначається, що НБУ розпочав пошук та відбір кандидатів на вакантну посаду директора новоствореного департаменту.
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