Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів

Форум NFC офіційно представив новий стандарт NFC Release 15, який покращить безконтактні платежі, зокрема Apple Pay та Google Pay. Головною перевагою оновлення стало розширення діапазону з'єднання у чотири рази. Тепер мобільний пристрій зможе встановлювати з'єднання на відстані до 2 см, тоді як раніше ця межа становила лише 0,5 см.

Це нововведення зробить платежі швидшими та зручнішими, особливо для користувачів смарт-годинників, таких як Apple Watch та Samsung Galaxy Watch. Крім того, розширений діапазон полегшить використання цифрових ключів автомобіля, транспортних карт та NFC-сумісних навушників.

За словами представників NFC Forum, нове з'єднання буде запускатися швидше і не вимагатиме точного вирівнювання пристрою, що зробить технологію ще зручнішою. Сертифікація нового стандарту NFC розпочнеться восени, після чого користувачі зможуть оцінити його переваги в реальних умовах. Це оновлення також відкриє нові варіанти використання NFC, зокрема можливість перетворення смартфона на платіжний термінал.