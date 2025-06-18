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Новий стандарт NFC полегшить використання безконтактних платежів
09:52 18.06.2025 |
Форум NFC офіційно представив новий стандарт NFC Release 15, який покращить безконтактні платежі, зокрема Apple Pay та Google Pay. Головною перевагою оновлення стало розширення діапазону з'єднання у чотири рази. Тепер мобільний пристрій зможе встановлювати з'єднання на відстані до 2 см, тоді як раніше ця межа становила лише 0,5 см.
Це нововведення зробить платежі швидшими та зручнішими, особливо для користувачів смарт-годинників, таких як Apple Watch та Samsung Galaxy Watch. Крім того, розширений діапазон полегшить використання цифрових ключів автомобіля, транспортних карт та NFC-сумісних навушників.
За словами представників NFC Forum, нове з'єднання буде запускатися швидше і не вимагатиме точного вирівнювання пристрою, що зробить технологію ще зручнішою. Сертифікація нового стандарту NFC розпочнеться восени, після чого користувачі зможуть оцінити його переваги в реальних умовах. Це оновлення також відкриє нові варіанти використання NFC, зокрема можливість перетворення смартфона на платіжний термінал.
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