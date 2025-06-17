Частка євро у валютних зобов'язаннях банків України зросла до 31% - НБУ

Частка євро у зобов'язаннях українських банків зросла з 26% у грудні 2020 року до 31% у квітні 2025 року, водночас долар продовжує домінувати і становить близько двох третин усіх коштів.

"У зобов'язаннях банків в іноземних валютах надалі домінують доларові, що становлять близько двох третин усіх коштів. Водночас постійно зростає частка євро - з 26% у грудні 2020 року до 31% у квітні 2025 року", - йдеться у звіті з фінансової стабільності.

НБУ зазначає, що частка валютних зобов'язань банків дещо скоротилася з початку року, проте загалом утримується на рівні близько третини. При цьому надходження коштів в іноземній валюті залишаються нижчими порівняно з гривневими.

"Банки незмінно очікують подальшого зниження частки валютних вкладень, адже, як і раніше, можливості використання цих коштів дуже обмежені, а підвищені резервні вимоги обмежують дохідність від таких вкладів для банків", - прокоментував регулятор.

Нацбанк зауважив, що за останні півроку строкова та валютна структура залучених коштів залишилася стабільною. Водночас бізнес-клієнти, через значно більші середні суми вкладів порівняно з населенням, традиційно мають більший вплив на банки.

"Великі вкладники-підприємства диктують цінові умови за своїми рахунками, орієнтуючись на облікову ставку НБУ. У результаті ставки за залученнями від корпорацій чутливіше реагують на зміну облікової ставки", - зазначено у звіті.

З метою збереження коштів та лояльності клієнтів, банки були змушені підвищувати ставки навіть за залишками на поточних рахунках. Водночас рівень дохідності депозитів практично не впливає на строкову структуру вкладів бізнесу.

"Як і раніше, дві третини коштів залишаються на поточних рахунках з огляду на необхідність доступу до них для здійснення операційної діяльності", - прокоментував регулятор.

Нацбанк зазначив, що навіть незначне підвищення депозитних ставок для населення сприяло пожвавленню припливу коштів на строкові депозити. У результаті частка строкових гривневих вкладів фізичних осіб стабілізувалася на рівні близько 34%.