Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Частка євро у валютних зобов'язаннях банків України зросла до 31% - НБУ

 

Частка євро у зобов'язаннях українських банків зросла з 26% у грудні 2020 року до 31% у квітні 2025 року, водночас долар продовжує домінувати і становить близько двох третин усіх коштів.

"У зобов'язаннях банків в іноземних валютах надалі домінують доларові, що становлять близько двох третин усіх коштів. Водночас постійно зростає частка євро - з 26% у грудні 2020 року до 31% у квітні 2025 року", - йдеться у звіті з фінансової стабільності.

НБУ зазначає, що частка валютних зобов'язань банків дещо скоротилася з початку року, проте загалом утримується на рівні близько третини. При цьому надходження коштів в іноземній валюті залишаються нижчими порівняно з гривневими.

"Банки незмінно очікують подальшого зниження частки валютних вкладень, адже, як і раніше, можливості використання цих коштів дуже обмежені, а підвищені резервні вимоги обмежують дохідність від таких вкладів для банків", - прокоментував регулятор.

Нацбанк зауважив, що за останні півроку строкова та валютна структура залучених коштів залишилася стабільною. Водночас бізнес-клієнти, через значно більші середні суми вкладів порівняно з населенням, традиційно мають більший вплив на банки.

"Великі вкладники-підприємства диктують цінові умови за своїми рахунками, орієнтуючись на облікову ставку НБУ. У результаті ставки за залученнями від корпорацій чутливіше реагують на зміну облікової ставки", - зазначено у звіті.

З метою збереження коштів та лояльності клієнтів, банки були змушені підвищувати ставки навіть за залишками на поточних рахунках. Водночас рівень дохідності депозитів практично не впливає на строкову структуру вкладів бізнесу.

"Як і раніше, дві третини коштів залишаються на поточних рахунках з огляду на необхідність доступу до них для здійснення операційної діяльності", - прокоментував регулятор.

Нацбанк зазначив, що навіть незначне підвищення депозитних ставок для населення сприяло пожвавленню припливу коштів на строкові депозити. У результаті частка строкових гривневих вкладів фізичних осіб стабілізувалася на рівні близько 34%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5255
  0,0051
 0,01
EUR
 1
 48,0159
  0,0516
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2152  0,18 0,43 41,7096  0,04 0,10
EUR 47,6852  0,23 0,49 48,4192  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4800  0,07 0,16 41,5100  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес