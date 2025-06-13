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Суд зобов'язав внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення з боку посадовців НБУ – партія «ЄС»

 

Печерський районний суд міста Києва задовольнив скаргу співголови парламентської фракції "Європейська Солідарність" Артура Герасимова на бездіяльність уповноважених представників Нацполіції, які не внесли відомості про кримінальне правопорушення з боку посадових осіб Національного банку України (НБУ).

"Щойно з Печерського суду, де розглядали нашу скаргу про те, що поліція не відкривала кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній депутатській діяльності під час візиту команди "Європейської Солідарності" до Національного банку наприкінці квітня... в НБУ за зачиненими дверима приймали рішення про "небездоганну" ділову репутацію Петра Порошенка. Тоді чотирьох депутатів "Європейської Солідарності" разом з адвокатом Іллею Новіковим дві години водили приміщенням Нацбанку, але так і не знайшли нікого з керівництва для невідкладного прийому - як того й вимагає закон про статус народного депутата", - написав Герасимов на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що в той же день була написана заяву в поліцію про кримінальний злочин посадовців НБУ.

"Влада спробувала спустити справу на гальма. Але, чи не вперше за останні 6 років, нам вдалось виграти справу у Печерському суді. І тепер Національна поліція зобов'язана відкрити розслідування про злочин в НБУ. Тож продовжуємо боротьбу за справедливість та підтримку Збройних Сил України", - резюмує співголова фракції.

Суд зобов&apos;язав внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення з боку посадовців НБУ – партія «ЄС»
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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