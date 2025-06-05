Citigroup скоротить 3,5 тис. технологічних фахівців у Китаї

Citigroup Inc. скоротить штат технологічних фахівців у китайських Шанхаї і Даляні приблизно на 3,5 тис. осіб, йдеться в повідомленні банку.

Очікується, що скорочення завершаться до початку четвертого кварталу. Одночасно деяких співробітників переведуть в інші офіси.

Заходи не торкнуться дочірнього Citibank (China) Co.

"Ми віддані роботі з нашими корпоративними та інституційними клієнтами в Китаї та підтримці їхніх транскордонних банківських потреб, а також обслуговуванню бізнес-клієнтів, які ведуть тут бізнес, з нашої міжнародної мережі", - заявив Марк Луе, який відповідає за роботу Citi на ринках Японії, Північної Азії та Австралії.

За його словами, банк також продовжить працювати над запуском китайського підрозділу у сфері цінних паперів. Спочатку Citi планував запустити інвестбанківський бізнес у КНР до середини 2023 року, але зіткнувся з регуляторними труднощами.

У 2022 році банк оголосив про закриття роздрібного сегмента в Китаї.

Citi повідомив минулого року про намір скоротити штат на 20 тис. осіб до кінця 2026 року.