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НБУ встановив вимоги функціонування поштового банку

 

Національний банк України визначив вимоги до функціонування нового виду банку - банку фінансової інклюзії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що статус банку фінансової інклюзії (БФІ) передбачає відповідність всім пруденційним вимогам і нормативам та виконання ліцензійних вимог Національного банку.

У регуляторі наголосили, що жодних послаблень щодо акціонерного капіталу, ліквідності, корпоративного управління, системи управління ризиками та внутрішнього контролю не передбачається.

Зберігаються також вимоги до ділової репутації акціонерів та керівництва установи, а ефективність роботи БФІ підлягатиме прискіпливому аналізу з боку регулятора.

Для отримання статусу БФІ юридична особа, крім стандартного пакета документів для банківської ліцензії, має подати до НБУ стратегію банку фінансової інклюзії та бізнес-план на три роки. Ці документи обов'язково мають містити детальний опис розвитку фінансової інклюзії, планову структуру клієнтської бази за сегментами, території обслуговування, включаючи малонаселені та важкодоступні території, а також плани розвитку каналів надання послуг.

Як повідомлялося, закон про банк фінансової інклюзії був розроблений на виконання пункту 62 Меморандуму з Міжнародним валютним фондом, відповідно до якого Національний банк мав підготувати проєкт комплексної законодавчої пропозиції, спрямованої на швидке вирішення зростаючих викликів фінансової інклюзії, з використанням наявної інфраструктури.
 

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