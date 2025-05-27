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АНАЛІТИКА

HSBC запустив першу в Гонконгу систему блокчейн-розрахунків

 

Фінансовий конгломерат HSBC представив першу в Гонконзі систему розрахунків на основі блокчейну, розроблену у партнерстві з Ant International - дочірньою структурою Alibaba Group Holding. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на представників банку.

Відомо, що сервіс працює на основі програми токенізованих депозитів, яка дозволяє перетворювати традиційні банківські депозити на цифрові токени для швидких і безпечних транзакцій.

За представника HSBC Льюїса Сана, така інфраструктура дозволить зменшити вартість операцій та прискорити проведення платежів у порівнянні з традиційною банківською системою. Клієнти можуть здійснювати розрахунки у гонконзьких доларах та доларах США.

Також у заяві сказано, що сервіс вже пройшов пілотне тестування на блокчейн-платформі Whale.

У другій половині 2025 року HSBC планує масштабувати сервіс на інші азійський та європейський ринки, а також розширювати використання цифрової валюти для підтримки транзакцій та інших сценаріїв токенізації, зазначили журналісти.
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: HSBC
 

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