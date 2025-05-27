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НБУ затвердив критерії встановлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг

 

Національний банк України (НБУ) визначив критерії для встановлення фактів нездійснення діяльності з надання фінансових послуг фінансовими компаніями та ломбардами, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з постановою правління НБУ №56 від 23 травня 2025 року, що набирає чинності з 27 травня 2025 року, ознаками того, що фінансова компанія, ломбард не розпочали здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, є відсутність роботи впродовж шести місяців з моменту отримання ліцензій.

До того ж такою ознакою є відсутність діяльності з надання окремої фінансової послуги протягом шести місяців з дати розширення ліцензії на таку послугу.

Документ також визначає дату, з якої Нацбанк починає враховувати показники отриманої у файлах звітності.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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