Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія почала розслідування щодо «зборів» Visa і Mastercard, – Bloomberg
08:17 26.05.2025 |
Європейська комісія зацікавилася зборами Visa і Mastercard з бізнесу. Йдеться про так звані "схемні збори", що стягують з банків, які обслуговують підприємців.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає Forbes.
Минулого тижня регулятори Єврокомісії розіслали нову серію запитань учасникам ринку щодо "схемних зборів", які стягуються з фінансових установ, що надають послуги карткових платежів для ритейлерів у мережах Visa та Mastercard.
Запитання стосувалися того, чи можуть ритейлери обирати, приймати чи ні платежі Visa та Mastercard, чи отримують вони вигоду від перекладених на них зборів, а також наскільки прозорими є ці платежі, зазначили джерела видання.
Розслідування перебуває на ранній стадії, але Єврокомісія може розпочати офіційне розслідування, що загрожує штрафами до 10% річного доходу компаній за зловживання домінуючим становищем.
Перевірка збіглася із заявою президентки ЄЦБ Крістін Лагард про необхідність зменшення залежності ЄС від іноземних платіжних систем. Вона запропонувала запровадження цифрового євро для зміцнення суверенітету та зниження вразливостей.
Єврокомісія відмовилася коментувати деталі, зазначивши, що "розслідування триває" і що вона має "низку інструментів, зокрема запити інформації".
Visa заявила, що її збори "відображають значну цінність" для банків, ритейлерів і споживачів у Європі, включно з високим рівнем безпеки, захисту від шахрайства та надійності.
Mastercard зазначила, що "зосереджена на сприянні торгівлі" та пропонує зручні, безпечні способи оплати для споживачів і бізнесу.
Єврокомісія відмовилася коментувати деталі, зазначивши, що "розслідування триває" і що вона має "низку інструментів, зокрема запити інформації".
Visa заявила, що її збори "відображають значну цінність" для банків, ритейлерів і споживачів у Європі, включно з високим рівнем безпеки, захисту від шахрайства та надійності.
Mastercard зазначила, що "зосереджена на сприянні торгівлі" та пропонує зручні, безпечні способи оплати для споживачів і бізнесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
ТОП-НОВИНИ
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
|Портнов перед вбивством був в Україні – УП
|Угода про надра: Україна і США офіційно запустили інвестфонд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,5377 грн/$1
|За три роки кошти на рахунках українців збільшились на ₴587 мільярдів
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.05.25
|Підприємці у квітні отримали кредити за держгарантіями на портфельній основі на 4,2 мільярда
|Ціни на золото відступають, оскільки Трамп відкладає мита проти ЄС
Бізнес
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі
|Google впоралась із генерацією написів у новій моделі Imagen 4
|Український броньовик «Варта 2» пройшов випробування та готовий до серійного виробництва
|Telegram отримав перший прибуток у розмірі $540 млн та готується до випуску облігацій