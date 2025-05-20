Банкіри прогнозують відсутність серйозних проблем зі зниженням ліміту на P2P перекази до 100 тис. грн з 1 червня

Банки України, згідно з меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, зменшать ліміт на суму переказів між рахунками фізичних осіб в межах України зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць з 1 червня 2025 року, однак прогнозують, що цей перехід буде маловідчутним.

"Клієнти із розумінням ставляться до потреби надання відповідних документів в банк, тому наразі не вбачаються проблеми зі встановленням чи зміною лімітів з 1 червня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у преслужбі Райффайзен Банку.

В фінустанові додали, що з 1 лютого вже вибудували свої процеси та системи таким чином, щоб клієнти не відчували незручностей з проведенням переказів за рахунками в межах встановлених лімітів.

У державному Ощадбанку зазначили, що проводять роз'яснювальну роботу з клієнтами як на етапі встановлення ділових відносин, так і під час подальшого обслуговування. Зокрема, банк акцентує увагу на важливості завчасного надання підтверджувальних документів щодо джерел доходів, аби уникнути можливих непорозумінь у разі здійснення переказів чи операцій, на які поширюється ліміт.

"Цей ліміт не поширюється на зняття готівки, оплату покупок, комунальні платежі, перекази між власними рахунками, купівлю облігацій та платежі на рахунки юридичних осіб", - йдеться також у повідомлені ПриватБанку в його застосунку.

Відповідно до умов меморандуму, підписаного банками у грудні 2024 року, з 1 червня 2025 року фінансові установи знижують зі 150 тис. грн до 100 тис. грн на місяць ліміт на перекази для клієнтів, які ще не надали документи, що підтверджують джерела їхніх доходів.

Ці обмеження не стосуються клієнтів із підтвердженими доходами.

Новий ліміт поширюється як на карткові перекази, так і на перекази за реквізитами IBAN. Для клієнтів з високим рівнем ризику ліміт залишиться незмінним - 50 тис. грн на місяць.

Як зазначили в Незалежній асоціації банків України (НАБУ) у коментарі для "Інтерфакс-Україна", станом на середину травня до меморандуму долучилися 53 банки та дві небанківські фінансові установи. За межами документу залишилися сім банків із незначною часткою на ринку обслуговування фізичних осіб і ФОПів. Тож їхня неучасть не впливає на впровадження практик і підходів, визначених в документі.

"Всі банки, які активно обслуговують фізичних осіб та ФОПи, є учасниками меморандуму, отже, це не створює умов для відтоку клієнтів з цих банків", - зазначив заступник виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський.

В асоціації підкреслюють, що меморандум відображає добровільне прагнення його учасників запровадити спільні підходи до вивчення клієнтів та моніторингу їхніх операцій, і банки дотримуються викладених у документі принципів. Водночас як сам меморандум, так і чинне законодавство у сфері фінансового моніторингу надають банкам достатню свободу для впровадження власних політик і механізмів у цій галузі.