Фінансові новини
- |
- 15.05.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог
14:48 15.05.2025 |
У США готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків за останні десять років.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що американські регулятори планують у найближчі місяці знизити коефіцієнт додаткового левериджу (SLR), запроваджений у 2014 році після фінансової кризи 2008-09 років.
Цей коефіцієнт зобов'язує великі банки тримати певний обсяг високоякісного капіталу щодо всіх активів, включно з позабалансовими. Лобісти вже давно критикують правило, вважаючи його надмірним обмеженням.
Очікується, що пропозиції реформ оголосять до літа. Регулятори розглядають також варіант тимчасового виключення з розрахунку SLR активів із низьким ризиком - наприклад, казначейських облігацій і депозитів у центробанках. Така практика діяла під час пандемії.
Критики вважають ініціативу ризикованою з огляду на нестабільність ринків.
Наразі вісім найбільших банків США повинні тримати капітал першого рівня на рівні не менше 5% від загального левериджу. Для європейських, китайських та інших банків ці вимоги нижчі - від 3,5% до 4,25%.
Аналітики Morgan Stanley зазначають, що більшість банків США обмежені іншими нормативами, зокрема стрес-тестами та вимогами, скоригованими на ризики. За їхніми підрахунками, лише State Street справді обмежений коефіцієнтом SLR.
За даними аналітиків Autonomous, повернення винятку для "безпечних" активів може вивільнити до 2 трлн дол з балансів найбільших банків США.
Втім, такий підхід може зробити США міжнародним винятком і створити прецедент для подібних вимог у Європі та Великій Британії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп про досягнення миру в Україні: нічого не відбудеться без моєї зустрічі з Путіним
|Сибіга зустрівся з Рубіо і Ґремом в Анталії, щоб скоординувати позиції «протягом цього критичного тижня»
|Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським
|Іран готовий до ядерної угоди зі США, але є умова, - NBC News
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Фінансовий сектор готується до змін: Рада з фінансової стабільності схвалила рішення
|Долар дешевшає до євро, фунта та єни перед публікацією статданих щодо економіки США
|США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог
|Фондові індекси Європи не показують єдиної динаміки
|ЕКА за 4 міс. застрахувало зовнішньоекономічні контракти 33 українських підприємств
|МЕА символічно підвищило прогноз зростання попиту на нафту у 2025 р.: зниження цін на неї може підтримати споживання
Бізнес
|OpenAI планує збудувати дата-центри в ОАЕ — Bloomberg
|Україна презентувала ШІ Avengers, що здатен виявляти техніку на полі бою за кілька секунд
|Tesla шукає, як заплатити Маску після провалу угоди на 56 мільярдів доларів
|Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи
|Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
|Кожен четвертий проданий автомобіль у 2025 році буде електричним – IEA
|Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року