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АНАЛІТИКА

США готують найбільше за десятиліття послаблення банківських вимог

 

У США готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків за останні десять років.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що американські регулятори планують у найближчі місяці знизити коефіцієнт додаткового левериджу (SLR), запроваджений у 2014 році після фінансової кризи 2008-09 років.

Цей коефіцієнт зобов'язує великі банки тримати певний обсяг високоякісного капіталу щодо всіх активів, включно з позабалансовими. Лобісти вже давно критикують правило, вважаючи його надмірним обмеженням.

Очікується, що пропозиції реформ оголосять до літа. Регулятори розглядають також варіант тимчасового виключення з розрахунку SLR активів із низьким ризиком - наприклад, казначейських облігацій і депозитів у центробанках. Така практика діяла під час пандемії.

Критики вважають ініціативу ризикованою з огляду на нестабільність ринків.

Наразі вісім найбільших банків США повинні тримати капітал першого рівня на рівні не менше 5% від загального левериджу. Для європейських, китайських та інших банків ці вимоги нижчі - від 3,5% до 4,25%.

Аналітики Morgan Stanley зазначають, що більшість банків США обмежені іншими нормативами, зокрема стрес-тестами та вимогами, скоригованими на ризики. За їхніми підрахунками, лише State Street справді обмежений коефіцієнтом SLR.

За даними аналітиків Autonomous, повернення винятку для "безпечних" активів може вивільнити до 2 трлн дол з балансів найбільших банків США.

Втім, такий підхід може зробити США міжнародним винятком і створити прецедент для подібних вимог у Європі та Великій Британії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

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