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Швейцарія сплатить €6,4 мільйона внеску України на додаткові акції ЄБРР
23:31 14.05.2025 |
Україна та Швейцарія уклали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає сплату Швейцарією внеску в 6,4 млн євро за здійснення Україною підписки на додаткові акції в межах збільшення статутного капіталу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.
Зазначається, що меморандум укладено на полях 34-ої щорічної зустрічі та бізнес-форуму ЄБРР, що проходить цьогоріч у Лондоні.
Від України документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко, від Швейцарії - посол, делегат Федеральної ради з торговельних угод Державного секретаріату Швейцарії з економічних справ Домінік Паравічіні.
У Мінфіні нагадали, що наприкінці 2023 року Рада керуючих ЄБРР схвалила рішення про збільшення статутного капіталу Банку на 4 млрд євро. Україні виділено 3227 додаткових акцій ЄБРР на суму 32,27 млн євро.
Підписка на додаткові акції залишить незмінною існуючу частку акцій України в статутному капіталі ЄБРР.
Відповідно до підписаного меморандуму, швейцарська сторона сплатить перший внесок у розмірі 6,4 млн євро за Україну напряму до ЄБРР. Кошти надаються на безповоротній основі. Тож не нестимуть боргового навантаження на державний бюджет.
Міністр фінансів подякував Швейцарії за цей вияв солідарності та підтримку України.
"Участь України в капіталі ЄБРР є надзвичайно важливою, адже це відкриває можливості для інвестицій в процесі відновлення економіки від наслідків повномасштабної агресії РФ", - прокоментував Марченко після підписання.
Також очільник Мінфіну подякував швейцарській стороні за плани виділити 1,5 млрд швейцарських франків (близько 1,7 млрд дол. США) на гуманітарну допомогу та підтримку економічного розвитку і довгострокового відновлення України в межах Стратегії міжнародного співробітництва Швейцарії на 2025 - 2028 роки.
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