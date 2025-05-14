Банки можуть пом'якшити ліміти на Р2Р перекази після створення реєстру дропів – НАБУ

Банки України можуть пом'якшити ліміти на P2P-перекази, які передбачені у Меморандумі про прозорість ринку платіжних послуг, у разі впровадження реєстру дропів і автоматизованої верифікації доходів клієнтів, заявив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський.

"Наразі ця тема (пом'якшення контролю та обмежень Р2Р переказів - ІФ-У) не обговорювалась. Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою", - сказав Глінський в коментарі журналісту агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, банки застосовують ризик-орієнтований підхід, і їхні клієнти з підтвердженими доходами можуть вільно проводити операції, тоді як обмеження стосуються лише транзакцій, що мають ознаки підвищеного ризику.

Глінський додав, що укладений у грудні Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який передбачає добровільне введення банками лімітів на подібні операції, дозволив Нацбанку не продовжувати дію відповідних нормативних обмежень.

Як вважає представник НАБУ, відсутність серед підписантів Меморандуму 9 невеликих банків, частка яких на ринку послуг фізичним особам та ФОПам близька до нуля, не перешкоджає встановленню на ринку передбачених цим документом підходів та практик.

Як повідомлялось, 1-го квітня 2025 року Національний банк України вирішив не продовжувати тимчасові регуляторні обмеження, які діяли з 1-го жовтня 2024 року, щодо вихідних переказів між рахунками фізичних осіб у межах одного банку на рахунки в інших банках. Ліміт становив 150 тис. грн на місяць і поширювався на всі типи переказів - P2P та C2C.

Водночас вказаний вище Меморандум з 1-го лютого 2025 року впровадив нові добровільні ліміти: 50 тис. грн на місяць для клієнтів із високим рівнем ризику без підтверджених доходів, 150 тис. грн - для клієнтів зі середнім і низьким рівнем ризику, а з 1-го червня цей ліміт буде знижено до 100 тис. грн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", станом на 14 травня 2025 року Меморандум підписали 51 із 60 банків, що працюють на українському ринку та дві фінансові компанії - NovaPay і RozetkaPay, які мають ліцензії НБУ. Цей показник не змінюється з початку квітня.

Нацбанк планує підготувати законопроєкт про введення реєстру дропів до кінця травня, а впровадити його планується 2026 року.