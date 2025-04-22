Іспанія обіцяє досягти цілі НАТО в 2% ВВП уже цього року, а не в 2029-му

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у вівторок, 22 квітня, що його уряд досягне встановленого НАТО цільового показника у 2% від ВВП на оборонні видатки цього року, задовго до попереднього, встановленого ним самим терміну - 2029 року.

Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Санчес оголосив про план збільшення витрат на 10,47 млрд євро, зосередившись на телекомунікаціях, кібербезпеці і закупівлі військової техніки.

"Цей план допоможе нам досягти (мети) в рекордно короткі терміни. Іспанія зробить свій внесок у захист Європи", - акцентував він.

Іспанія є одним з порушників у трансатлантичному військовому альянсі, витрачаючи на оборону лише 1,32% свого ВВП, що значно нижче поточної мети НАТО - 2%. Мадрид планував досягти цієї мети до 2029 року.

На початку квітня уряд Іспанії анонсував план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом'якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.