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Іспанія обіцяє досягти цілі НАТО в 2% ВВП уже цього року, а не в 2029-му
14:34 22.04.2025 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у вівторок, 22 квітня, що його уряд досягне встановленого НАТО цільового показника у 2% від ВВП на оборонні видатки цього року, задовго до попереднього, встановленого ним самим терміну - 2029 року.
Його слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".
Санчес оголосив про план збільшення витрат на 10,47 млрд євро, зосередившись на телекомунікаціях, кібербезпеці і закупівлі військової техніки.
"Цей план допоможе нам досягти (мети) в рекордно короткі терміни. Іспанія зробить свій внесок у захист Європи", - акцентував він.
Іспанія є одним з порушників у трансатлантичному військовому альянсі, витрачаючи на оборону лише 1,32% свого ВВП, що значно нижче поточної мети НАТО - 2%. Мадрид планував досягти цієї мети до 2029 року.
На початку квітня уряд Іспанії анонсував план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом'якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.
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