НБУ внесе до держбюджету рекордні 84,2 млрд грн за підсумками 2024р

Національний банк України (НБУ) перерахує до деражавного бюджету 84,2 млрд грн після узгодження термінів з Міністерством фінансів України.

"Цього року Національний банк перерахує до державного бюджету України понад 84 млрд грн (...) Це найбільша сума, яку коли-небудь НБУ перераховував до бюджету", - написав голова центробанку Андрій Пишний, якого цитує пресслужба.

За її даними, станом на 31 грудня 2024 року загальний обсяг активів Нацбанку досяг 2,7 трлн грн, що перевищило показник попереднього року (2,39 трлн грн).

Основу активів, як і раніше, становили міжнародні резерви, зокрема цінні папери нерезидентів - 1, 235 трлн грн, кошти та депозити в іноземній валюті - 487,1 млрд грн, цінні папери уряду країни - 714,8 млрд грн.

У 2024 році активи НБУ зросли переважно завдяки збільшенню міжнародних резервів на 8% - до $43,8 млрд, зокрема на 15% збільшилився обсяг цінних паперів нерезидентів і на 30% - валютних депозитів.

"Зобов'язання Національного банку станом на 31 грудня 2024 року сягають 2 132 млрд грн, що становить 79% валюти балансу (пасивів)", - зазначив регулятор.

У 2024 році зміни в зобов'язаннях НБУ стосувалися зростання обсягу банкнот і монет в обігу на 7,6% - до 822,6 млрд грн, подвоєння коштів держустанов - до 278,2 млрд грн, а також зниження обсягу депозитних сертифікатів на 11,7% - до 548,9 млрд грн.

Водночас власний капітал НБУ зріс на 35% - до 567,6 млрд грн, переважно завдяки збільшенню резервів переоцінки через зміну офіційного валютного курсу.

Фінрезультат регулятора за 2024 рік становив 231 млрд грн. Його основними складовими стали чистий процентний дохід - 17,6 млрд грн та позитивна переоцінка фінансових інструментів на майже 200 млрд грн, зумовлена зміною офіційного валютного курсу та справедливої вартості активів.

Із цієї суми 128,6 млрд грн є нереалізованим результатом курсових змін і відображається як резерв переоцінки в капіталі НБУ, згідно із законодавством.

"Витрати Національного банку, пов'язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, витрати на утримання персоналу, адміністративні та інші витрати в 2024 році становили 8,1 млрд грн (у 2023 році - 7,0 млрд грн)", - повідомили в НБУ.

За підсумками 2024 року прибуток до розподілу Нацбанку склав 102,7 млрд грн. Відповідно до закону "Про Національний банк України" частину цієї суми буде скеровано до загальних резервів НБУ до досягнення рівня 10% від середньорічного обсягу його грошово-кредитних зобов'язань, що становить 18,5 млрд грн.