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Visa дозволила підтверджувати онлайн-купівлі в Україні відбитком пальця або обличчям
16:53 18.04.2025 |
Visa запустила в Україні нову технологію Visa Payment Passkey - це спосіб підтвердження онлайн-купівель за допомогою біометрії: відбитка пальця або розпізнавання обличчя, інформує пресслужб компанії.
Тепер не потрібно вводити номер картки або пароль - достатньо прикласти палець чи показати обличчя на камеру смартфона або ноутбука.
Першим сервісом в Україні, який інтегрував цю функцію, стала платформа ГЕРЦ для оплати комунальних послуг. Там можна платити через сервіс Click to Pay із використанням Visa Payment Passkey.
Щоб користуватися новою функцією, достатньо зареєструвати свою картку Visa у Click to Pay. Після цього біометрична аутентифікація працюватиме на всіх сайтах, де є відповідна іконка сервісу.
У Visa кажуть, що така технологія не лише спрощує купівлі, а й значно підвищує безпеку онлайн-платежів.
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