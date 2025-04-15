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АНАЛІТИКА

Ліміти на карткові перекази знизили їхні обсяги на 80 мільярдів на місяць – НБУ

 

Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань національної безпеки.

"Йдеться про перекази клієнтів, які не змогли пояснити мету переказу та джерело походження коштів", сказав він.

Водночас наразі НБУ розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів.

"Відповідний законопроєкт найближчим часом направимо на розгляд комітету парламенту", - додав Олійник.

За його словами, реєстр запрацює щонайменше через пів року після того, як закон буде ухвалено.

Також в НБУ зазначають, що людина, яка потрапить у цей реєстр дропів, перебуватиме там не постійно і зможе з нього вийти. Для таких людей будуть встановлюватися жорсткіші обмеження на перекази коштів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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