Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда
17:13 14.04.2025 |
Минулого року загальні надходження до банків, що перебувають у процесі ліквідації, становили 3,8 млрд грн, з яких 40% надійшли від продажу майна на аукціонах Prozorro.Продажі.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.
"Ми бачимо, що попит на активи є, навіть незважаючи на ризики та недостатню впевненість у довгостроковій перспективі. Але тут все залежить від якості активів, які ми продаємо. Бачимо, що попиту з-за кордону менше - через воєнні ризики. Але попит з боку локальних інвесторів всередині країни тримається, і деякі активи ми продаємо за дуже гарну ціну", - зазначила Білай.
Серед успішних продажів минулого року - нерухомість Промінвестбанку - приміщення в кожному великому обласному центрі. Готельний комплекс у Конча-Заспі у 2023 році продали з конверсією (співвідношення ціни реалізації до стартової ціни) у понад 100%.
Також серед вдало реалізованих активів - будівля банку в центрі Івано-Франківська, за яку змагалися чотири учасники. Завдяки конкуренції переможна ставка зросла більш ніж удвічі - до 70 млн грн. За 72,3 млн (на 32% більше за стартову ціну) викупили нежитлову будівлю під поліклініку в Києві.
Крім того, за хорошу ціну ФГВФО вдалося продати права вимоги за кредитними договорами, у забезпеченні за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
ТОП-НОВИНИ
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
|План Келлога з «поділу» України. Про що він насправді?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда
|Долар США дешевшає до фунта та єни, стабільний до євро
|Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ
|Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 через ризики рецесії
|Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень
|Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla