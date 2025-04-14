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АНАЛІТИКА

Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда

 

Минулого року загальні надходження до банків, що перебувають у процесі ліквідації, становили 3,8 млрд грн, з яких 40% надійшли від продажу майна на аукціонах Prozorro.Продажі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

"Ми бачимо, що попит на активи є, навіть незважаючи на ризики та недостатню впевненість у довгостроковій перспективі. Але тут все залежить від якості активів, які ми продаємо. Бачимо, що попиту з-за кордону менше - через воєнні ризики. Але попит з боку локальних інвесторів всередині країни тримається, і деякі активи ми продаємо за дуже гарну ціну", - зазначила Білай.

Серед успішних продажів минулого року - нерухомість Промінвестбанку - приміщення в кожному великому обласному центрі. Готельний комплекс у Конча-Заспі у 2023 році продали з конверсією (співвідношення ціни реалізації до стартової ціни) у понад 100%.

Також серед вдало реалізованих активів - будівля банку в центрі Івано-Франківська, за яку змагалися чотири учасники. Завдяки конкуренції переможна ставка зросла більш ніж удвічі - до 70 млн грн. За 72,3 млн (на 32% більше за стартову ціну) викупили нежитлову будівлю під поліклініку в Києві.

Крім того, за хорошу ціну ФГВФО вдалося продати права вимоги за кредитними договорами, у забезпеченні за якими оформлено дві електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях.
 

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