Глава UBS став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи у 2024 р.

Головний виконавчий директор швейцарського UBS Серджіо Ермотті у 2024 році став найбільш високооплачуваним CEO у найбільших банках континентальної Європи, підрахувало агентство Bloomberg.

Загальна винагорода Ермотті за минулий рік склала 14,9 млн швейцарських франків (15,6 млн євро). Друге місце після нього посів глава італійського UniCredit Андреа Орчел (13,2 млн євро). Водночас винагорода Орчела за рік зросла на 32% - найбільше в межах кращої десятки банків регіону.

Основна частина винагород двох CEO прив'язана до довгострокових програм мотивації, і їхня фінальна оцінка може змінитися.

Далі розташувалися керівники Deutsche Bank Крістіан Севінг (8,3 млн євро), Santander Ектор Грісі (8,3 млн євро), BBVA Онур Генк, Intesa Sanpaolo Карло Мессіна (7,3 млн євро в обох), Societe Generale Славомір Крупа (5 млн євро), BNP Paribas Жан-Лоран Боннафе (4,2 млн євро), ING Стівен ван Рейсвейк (2,7 млн євро) і Credit Agricole Філіп Брассак (2,6 млн євро).