Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збитки українських банків від російської агресії перевищили ₴70 мільярдів

 

Сума збитків, завданих українським банкам діями країни-агресора з 2014 до 2022 року, становить понад 70 мільярдів гривень.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

«У нас є одне позитивне рішення українського суду на суму 1,9 млрд грн. Ще один судовий позов знаходиться на стадії розгляду в апеляційній інстанції, і зовсім нещодавно, у січні 2025 року, ми подали об'єднаний позов проти Російської Федерації, де об'єднали збитки, завдані кредиторам у п'яти банках, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Щодо двох банків, виведених з ринку в 2022 році через приналежність до Російської Федерації (АТ «МР БАНК» та ПАТ «Промінвестбанк»), то їх кошти на загальну суму 26 млрд грн повністю перераховані державі. За рахунок цього 8 черг виплачено повністю, а 9 і 10 черги - вимоги материнського державного російського банку.

"І на сьогоднішній день ці два колишні державні російські банки належать державі Україна і не мають боргів перед своїми материнськими банками, а всі кошти ми сплачуємо, повертаємо державі як кредитору, а після того, як повернемо як кредитору, будемо державі як акціонеру повертати. Тобто зараз ці банки в повному обсязі працюють на державу Україна», - наголосила Білай.

Фонд планує стягувати збитки по банках, ліквідованих до 2022 року, через суди української та іноземної юрисдикцій. Щодо банків, які увійшли до Фонду з 2022 року, розглядається можливість подання заяв через Міжнародний реєстр збитків.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5644
  0,1305
 0,31
EUR
 1
 44,8230
  0,3159
 0,70

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1777  0,05 0,11 41,7931  0,06 0,15
EUR 44,5038  0,12 0,26 45,2373  0,12 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,12 0,29 41,4850  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес