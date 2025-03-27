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Збитки українських банків від російської агресії перевищили ₴70 мільярдів
12:34 27.03.2025 |
Сума збитків, завданих українським банкам діями країни-агресора з 2014 до 2022 року, становить понад 70 мільярдів гривень.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.
«У нас є одне позитивне рішення українського суду на суму 1,9 млрд грн. Ще один судовий позов знаходиться на стадії розгляду в апеляційній інстанції, і зовсім нещодавно, у січні 2025 року, ми подали об'єднаний позов проти Російської Федерації, де об'єднали збитки, завдані кредиторам у п'яти банках, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування», - зазначила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.
Щодо двох банків, виведених з ринку в 2022 році через приналежність до Російської Федерації (АТ «МР БАНК» та ПАТ «Промінвестбанк»), то їх кошти на загальну суму 26 млрд грн повністю перераховані державі. За рахунок цього 8 черг виплачено повністю, а 9 і 10 черги - вимоги материнського державного російського банку.
"І на сьогоднішній день ці два колишні державні російські банки належать державі Україна і не мають боргів перед своїми материнськими банками, а всі кошти ми сплачуємо, повертаємо державі як кредитору, а після того, як повернемо як кредитору, будемо державі як акціонеру повертати. Тобто зараз ці банки в повному обсязі працюють на державу Україна», - наголосила Білай.
Фонд планує стягувати збитки по банках, ліквідованих до 2022 року, через суди української та іноземної юрисдикцій. Щодо банків, які увійшли до Фонду з 2022 року, розглядається можливість подання заяв через Міжнародний реєстр збитків.
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