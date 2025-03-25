Нацбанк затвердив Арсенюка на посаді директора Департаменту відкритих ринків

Національний банк України (НБУ) призначив директором Департаменту відкритих ринків з 25 березня Олександра Арсенюка, який з червня 2024 року виконував обов'язки керівника цього департаменту, а до цього 10 років очолював Управління оперативного регулювання грошово-кредитного ринку цього департаменту.

"На сучасному етапі пріоритети Департаменту не повинні обмежуватися лише питаннями утримання поточної стабільності фінансових ринків. Уже зараз ми маємо збільшувати активність в напрямі забезпечення їх розвитку, збільшення їх глибини та ліквідності, а також готовності фінансових ринків відповідати потребам не лише військового часу, а й того періоду, коли нам нарешті можна буде сконцентруватися на питаннях післявоєнної відбудови", - прокоментував призначення заступник голови правління Юрій Гелетій.

За його словами, разом із забезпеченням стійкості валютного ринку та продовженням валютної лібералізації над цим першочергово працюватиме команда Департаменту відкритих ринків та її новопризначений директор.

"Розраховую на його багаторічний досвід та фахові знання у сфері управління валютним і грошово-кредитним ринками, впевнений у гідному результаті", - зазначив Гелетій, який здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю вертикалі підпорядкування "Ринкові операції", до якої належить Департамент відкритих ринків.

Як зазначається в прес-релізі регулятора, в коло відповідальності Арсенюка входить аналіз і прогнозування грошово-кредитного та валютного ринків, регулювання банківської ліквідності, проведення валютних інтервенцій, управління міжнародними резервами, методологічне забезпечення монетарної політики й валютного регулювання, а також операції з державним боргом і цінними паперами.

Арсенюк працює у Національному банку з 2001 року. До роботи в Національному банку упродовж 1998-2001 років працював економічним журналістом в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", висвітлюючи діяльність НБУ та фінансових ринків, а до цього закінчив Київський національний економічний університет.