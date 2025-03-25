Три лідери ринку аудиту обслуговують банки з 84% активів системи – НБУ

Аудиторські компанії KPMG, EY та Deloitte здійснюють аудит 18 з 61 українського банку, на які приходиться 84% активів банківської системи, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Тож ринок аудиторів банків дуже концентрований, втім, так і в світі. Банки міжнародних груп, як правило, обирають аудитора, як материнська компанія, а це зазначена трійка", - сказала вона.

За словами Рожкової, аудит щорічної фінансової звітності більшості банків за 2024 рік здійснюють 14 аудиторських фірм із 66, включених до Реєстру аудиторів, що мають право проводити обов'язковий аудит підприємств, які становлять суспільний інтерес.

"До великих аудиторів-лідерів ринку питань немає... Спільна з банківською реформа з 2015 року та наші стрес-тести допомогли органічним шляхом залишити на ринку банківських аудиторів лише ті компанії, які спроможні з цим ринком працювати", - відзначила перша заступниця голови НБУ.

Вона підкреслила, що ситуація з аудитом дуже відмінна від 2015-2016 років., бо було пройдено довгий шлях до підвищення їх відповідальності, і у цьому допоміг досвід багаторічних стрес-тестів, а також постійний контроль якості їх роботи.

Рожкова додала, що окрім зазначеної топ-трійки міжнародних аудиторів є й хороші вітчизняні аудитори, з якими Нацбанк вже багато років працює. За її словами, хотілося б, щоб вони підростали та активніше заявляли про себе у фінансовому секторі, адже окрім банків є й інші цікаві учасники ринку, а технології стирають між ними кордони.

Щодо впливу війни, перша заступниця голови правління вказала, що зараз певна частина співробітників аудиторських компаній працює віддалено, не з України, але для повноцінного аудиту необхідно фізично прийти в банк, поговорити з людьми, переглянути документи, перевірити процеси та роботу баз даних.

"Тому правління НБУ на місяць продовжило термін подання звіту щодо оцінки якості активів (AQR) - до 31 травня, тобто, окремо від аудиторського звіту про перевірку фінансової звітності, який має подаватися банком до 30 квітня", - повідомила Рожкова.

Підсумовуючи, вона висловила думку, що аудитори мають впоратися з проведенням банками перших з початку війни стрес-тестів.

"Загалом з аудитом банківського сектора у нас все добре. З небанківським сектором дещо сумніше, адже там велика кількість компаній, і навіть фізично перечитати всі аудиторські звіти неможливо", - констатувала перша заступниця голови НБУ.