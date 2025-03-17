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Нацбанк оновив вимоги до фінансових компаній, щоб не допустити впливу Росії

 

Національний банк оновив підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ із метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Також НБУ розширив перелік видів діяльності для учасників небанківського ринку.

Зміни, зокрема, містять:

* розширення списку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи/юридичної особи;

* встановлення обов'язку постачальника фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників суттєвої участі з урахуванням зміненого списку ознак небездоганної ділової репутації;

* надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги.

Зміни набирають чинності з 18 березня 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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