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У лютому з реєстрів виключили 17 небанківських фінустанов

У лютому з реєстрів виключили 17 небанківських фінустанов

 

В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку за лютий 2025 року зменшилася на 17 фінансових установ - до 855; кількість банків зменшилася на один - до 61.

Про це повідомив Національний банк України, передає Укрінформ.

"Кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому зменшилася з 872 (станом на 01 лютого 2025 року) до 855 (станом на 01 березня 2025 року). Кількість банків зменшилася до 61 (було 62)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2025 року з реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика та одну кредитну спілку. Примусово виключені 14 фінансових компаній та один ломбард.

Також, 4 лютого за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Комерційний інвестиційний банк" із 6 лютого 2025 року.

Крім того, у лютому анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одній ризиковій страховій компанії, одному ломбарду та одній кредитній спілці. Водночас примусово анульовано ліцензії шістьом фінансовим компаніям. Також Національний банк погодив звуження обсягу ліцензій чотирьом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії одній фінансовій компанії.

За даними НБУ, станом на 1 березня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 464 фінансові компанії (було 478), 54 страховики non-life (було 55), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 108 ломбардів (було 109), 101 кредитна спілка (було 102), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп на ринку не змінилася (15), так само як і кількість небанківських фінансових груп (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.
 

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