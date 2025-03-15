Нацбанк змінив порядок здійснення безготівкових розрахунків

Національний банк уточнив порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що метою змін є поступова імплементація в законодавство України європейських норм, що встановлюють технічні та комерційні вимоги до кредитових переказів та прямого дебету, а також поліпшення нормативного регулювання безготівкових розрахунків в Україні.

У зв'язку з цим Національний банк, зокрема:

* уточнив реквізити платіжної інструкції, ініційованої отримувачем;

* зобов'язав надавача платіжних послуг надавати платнику інформацію, що підтверджує прийняття до виконання платіжної інструкції;

* урегулював питання щодо надання надавачем платіжних послуг отримувачу інформації про зарахування коштів на його рахунок після кожного такого зарахування;

* встановив перелік обов'язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої за платника його надавачем платіжних послуг;

* розмежував реквізити платіжної інструкції, яку оформляє державний / приватний виконавець та Державна податкова служба України;

* виключив реквізит "печатка" із переліку обов'язкових реквізитів платіжної інструкції, оформленої стягувачем в електронній формі. Натомість передбачив засвідчення відбитком печатки підпису стягувача в платіжній інструкції, оформленій у паперовій формі;

* уточнив норму щодо перевірки реквізитів платника його надавачем платіжних послуг у платіжній інструкції стягувача.

У НБУ нагадали, що на сьогодні законодавством України передбачена можливість застосування надавачем платіжних послуг до рахунків клієнтів процедури зміни рахунку (закрити "старі" рахунки і відкрити "нові") у зв'язку, наприклад, зі зміною правил бухгалтерського обліку чи проведенням реорганізації (злиття, приєднання).

Така процедура можлива також і у випадку, коли кошти на рахунку перебувають під арештом, оскільки арешт, як відомо, накладається на кошти боржника, а не на сам рахунок. Тому Нацбанк урегулював питання стосовно виконання надавачем платіжних послуг платіжної інструкції стягувача в цих випадках.

Такі норми містить постанова правління НБУ від 12 березня 2025 №30, що набирає чинності з 15 березня 2025 року.