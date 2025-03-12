Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Visa повідомляє, що використання функції Tap to Phone в Україні збільшилось майже на 50%

 

Visa повідомила, що протягом 2024 року використання технології Tap to Phone по всьому світу зросло на 200%. Ця технологія дозволяє перетворити смартфон на POS-пристрій, лише завантаживши додаток. В Україні застосування Tap to Phone також збільшилося приблизно на 48%.

Майже 30% всіх користувачів технології - це новостворені малі підприємства. У такий спосіб Visa Tap to Phone допомагає розширити доступ до інструментів торгівлі та дає можливість малому та середньому бізнесу по всьому світу почати приймати безконтактні платежі через смартфони з підтримкою NFC.

Проте одним із найбільших користувачів Tap to Phone стала Нова Пошта, яка запровадила цю технологію для своєї кур'єрської служби. 80% усіх цифрових транзакцій НП зараз обробляються саме через це рішення.

У Visa очікують, що використання функцій Tap буде тільки зростати протягом 2025 в міру обізнаності користувачів про них. Наприклад, ще одна функція Tap to Add Card дозволяє додати картку до цифрового гаманця просто приклавши її до смартфона.

Visa також розробила функцію Tap to Confirm, яка дозволяє споживачам швидко та безпечно автентифікувати перекази на велику суму. Функція Tap to Confirm незабаром стане доступною в регіоні CEMEA, до якого входить Україна.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Visa
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4124
  0,1254
 0,30
EUR
 1
 45,2141
  0,4425
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1272  0,11 0,27 41,7288  0,15 0,35
EUR 44,7480  0,35 0,78 45,5568  0,34 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,09 0,22 41,5300  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес