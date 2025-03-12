Visa повідомляє, що використання функції Tap to Phone в Україні збільшилось майже на 50%

Visa повідомила, що протягом 2024 року використання технології Tap to Phone по всьому світу зросло на 200%. Ця технологія дозволяє перетворити смартфон на POS-пристрій, лише завантаживши додаток. В Україні застосування Tap to Phone також збільшилося приблизно на 48%.

Майже 30% всіх користувачів технології - це новостворені малі підприємства. У такий спосіб Visa Tap to Phone допомагає розширити доступ до інструментів торгівлі та дає можливість малому та середньому бізнесу по всьому світу почати приймати безконтактні платежі через смартфони з підтримкою NFC.

Проте одним із найбільших користувачів Tap to Phone стала Нова Пошта, яка запровадила цю технологію для своєї кур'єрської служби. 80% усіх цифрових транзакцій НП зараз обробляються саме через це рішення.

У Visa очікують, що використання функцій Tap буде тільки зростати протягом 2025 в міру обізнаності користувачів про них. Наприклад, ще одна функція Tap to Add Card дозволяє додати картку до цифрового гаманця просто приклавши її до смартфона.

Visa також розробила функцію Tap to Confirm, яка дозволяє споживачам швидко та безпечно автентифікувати перекази на велику суму. Функція Tap to Confirm незабаром стане доступною в регіоні CEMEA, до якого входить Україна.