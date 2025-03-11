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Голова ОТП Банку про динаміку дропів з уведенням лімітів: раніше це були сотні, зараз - до 10 в день
12:43 11.03.2025 |
Кількість дропів в ОТП Банку після введення ліміту 150 тис. грн/міс. на вихідні перекази Р2Р (person-to-person) з 1 жовтня 2024, а потім і за реквізитами IBAN з 1 лютого 2025, впала з сотень до десяти випадків за день, повідомив голова правління Володимир Мудрий.
"У результаті кількість дропів кардинально зменшилась. Якщо говорити про ОТП Банк - це в рази. Досі є ті, хто намагається це робити, але якщо раніше це були сотні клієнтів, то зараз це до 10 осіб, які намагаються "чудити", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, ОТП проробив "велику підготовчу роботу" до уведення лімітів на перекази. Зокрема банк відстежував клієнтів, чиї транзакції суттєво перевищували заявлений при відкритті рахунку обсяг, і ставив їм різні питання з приводу доходів.
"До того ж у нас були вже налаштовані алгоритми виловлювання дропів. Фактично, коли ми прийшли до Меморандуму, вже було чітке розуміння, як це буде працювати, щоб не завдавати клопоту порядним клієнтам", - підкреслив Мудрий.
За його словами, в результаті після поширення з 1 лютого ліміту 150 тис. грн й на перекази за IBAN кількість надісланих до банку скарг-звернень "можемо порахувати на пальцях однієї руки".
Банкір очікує покращення ситуації з дропами після створення єдиного реєстру дропів або єдиного реєстру скомпрометованих карток.
"(...) але для його створення потрібен закон і, відповідно, час. Потрапляння в цей реєстр означатиме зіпсовану репутацію клієнта. Поки що кожен банк працює з використанням згаданих лімітів", - зазначив голова правління ОТП.
На думку банкіра, з появою вищезгаданого реєстру для дропів настане серйозніша відповідальність, адже зараз якщо такого клієнта ловлять "на гарячому" в одному банку, йому нічого не заважає відкрити рахунок в іншому.
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