Нацбанк у лютому перерахував майже ₴18 мільярдів зі спецрахунку на потреби оборони

Із початку повномасштабної війни зі спецрахунку, відкритого Національним банком України на потреби оборони, перераховано майже 61,4 млрд грн млрд грн, із них у лютому 2025 року - майже 18 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

Зазначається, що всього з початку повномасштабного вторгнення на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, надійшло понад 65,2 млрд грн в еквіваленті. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 3,4 млрд грн.

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 61,4 млрд грн, у лютому 2025 року - майже 18 млрд грн.

Станом на 1 березня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становив понад 3,8 млрд грн.