Витрати українців в інтернет-магазинах та перекази з картки на картку зменшились Джерело: https://biz.censor.net/n3538915

Кількість операцій з використанням українських платіжних карток за 2024 рік зросла до 8,65 мільярда, а їхня загальна сума - до 6,58 трильйона гривень. При цьому торік зменшилася сума переказів коштів з картки на картку та обсяг витрат українців в інтернет-магазинах.

Про це свідчить статистика Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу у 2024 році безпосередньо в Україні було здійснено 91,8% від кількості та 90,1% від суми всіх операцій з картками.

Більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими. Так, в Україні та за кордоном здійснено 8 184,8 млн безготівкових операцій на суму 4 243,5 млрд грн. Тож частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік становила 64,5% у загальній сумі операцій із платіжними картками. Частка безготівкових операцій за кількістю минулоріч зросла до 94,6%.

За даними НБУ, найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та за сумою припадало на розрахунки в торговельній мережі - 73,4% та 46,8% відповідно (понад 6 млрд операцій).

Перекази з картки на картку за сумою становили 31,1% (або 1,32 трлн грн). Їхня кількість перебувала на рівні 8,2% від усіх безготівкових операцій. Відтак, обсяги переказів коштів з картки на картку торік зменшилися: у 2023 році на них припадало 37,1% всіх операцій на загальну суму 1,47 трлн грн.

Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 13,6% за кількістю та 14,7% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками (на 622 млрд грн). Цей показник у 2024 році також зменшився. У 2023 році оплата товарів і послуг в інтернеті становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками (на 646,5 млрд грн).

Середня сума однієї операції в Україні у 2024 році:

* у торговельній мережі - 330 грн (у 2023 році - 325 грн);

* із переказу з картки на картку - 1 958 грн (1 972 грн);

* з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 561 грн (490 грн).

Зданими НБУ, у 2024 році кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2023 роком збільшилася на 10,5% - до 496,6 тис. (із них 97,5% - безконтактні термінали).

Кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, за підсумками 2024 року також зросла - на 12,8% порівняно з 2023 роком, до 518,4 тис.

Кількість працюючих банкоматів залишалася майже незмінною упродовж 2024 року (15,7 тис.).

Водночас у минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на початок 2025 року вона досягла 132 млн. Це на 15% більше порівняно з підсумками 2023 року, зокрема за рахунок емісії платіжних карток в межах державних програм соціальної підтримки громадян "Національний кешбек", "Зимова єПідтримка", "єКнига", пояснили у НБУ.

Як повідомлялося, у 2023 році кількість операцій з використанням українських платіжних карток становила 7,91 млрд, а їхня загальна сума - 6,14 трлн грн.

Із них в Україні було здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з українськими платіжними картками становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками.

За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном Нацбанк пояснює значною кількістю біженців За даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених біженців.